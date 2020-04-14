На Луганщині судитимуть учасників збройного угрупування, які викрадали людей та змушували будувати блокпости

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть учасників незаконного збройного формування, які під приводом порушення громадянами так званого “комендантського часу”, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю у 2014 році викрадали людей та примушували їх облаштовувати блокпости. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Луганській області.