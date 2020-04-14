На Луганщині судитимуть учасників збройного угрупування, які викрадали людей та змушували будувати блокпости
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть учасників незаконного збройного формування, які під приводом порушення громадянами так званого “комендантського часу”, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю у 2014 році викрадали людей та примушували їх облаштовувати блокпости. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Луганській області.
“За процесуального керівництва прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи за фактом незаконного позбавлення волі та викрадення людей, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)”, — сказано у повідоленні.
За даними слідства, учасники організованої злочинної групи у складі так званої “козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова”, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, під приводом порушення громадянами так званого “комендантського часу”, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю, упродовж травня-липня 2014 року викрали та незаконно позбавили волі чотирьох мешканців на той час окупованого міста Сєвєродонецька Луганської області.
Зазначається, що учасники незаконного збройного формування в порушення ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року незаконно помістили потерпілих до будівлі Державного інституту азотної промисловості міста Сєвєродонецька та насильно утримували під озброєною охороною для виконання примусових робіт. А саме для будівництва фортифікаційних споруд, облаштування блокпостів на шляху сполучення між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.
Діяльність злочинного угруповання припинено наприкінці липня 2014 року після звільнення міста Сєвєродонецька від збройних формувань окупаційної адміністрації РФ в Луганській області підрозділами Збройних Сил України.
Учасникам ОЗГ загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Полтавщині затримали групу осіб, які підозрюються у вчиненні серії тяжких злочинів, зокрема підпалу автомобіля, викрадення людей та рекет.