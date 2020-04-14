В Луганской области будут судить участников вооруженной группировки, которые похищали людей и заставляли строить блокпосты

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Луганской области будут судить участников незаконного вооруженного формирования, которые под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", применяя физическое насилие и угрожая автоматическым огнестрельным оружием в 2014 году похищали людей и заставляли их обустраивать блокпосты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.