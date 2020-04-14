В Луганской области будут судить участников вооруженной группировки, которые похищали людей и заставляли строить блокпосты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Луганской области будут судить участников незаконного вооруженного формирования, которые под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", применяя физическое насилие и угрожая автоматическым огнестрельным оружием в 2014 году похищали людей и заставляли их обустраивать блокпосты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной преступной группы по факту незаконного лишения свободы и похищения людей, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст . 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 К К Украине)", - сказано в повидоленни.
По данным следствия, участники организованной преступной группы в составе так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова", одетые в камуфлированную одежду военного образца, под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", применяя физическое насилие и угрожая автоматическим огнестрельным оружием, в течение мая-июля 2014 года похитили и незаконно лишили свободы четырех жителей в то время оккупированного города Северодонецка Луганской области.
Отмечается, что участники незаконного вооруженного формирования в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года незаконно поместили пострадавших в здание Государственного института азотной промышленности города Северодонецка и насильно удерживали под вооруженной охраной для выполнения принудительных работ. А именно для строительства фортификационных сооружений, обустройство блокпостов на пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском.
Деятельность преступной группировки прекращено в конце июля 2014 года после освобождения города Северодонецка от вооруженных формирований оккупационной администрации РФ в Луганской области подразделениями Вооруженных Сил Украины.
Участникам ОПГ грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Полтавской области задержали группу лиц, подозреваемых в совершении серии тяжких преступлений, в частности поджога автомобиля, похищение людей и рэкет.