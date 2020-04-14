В Луганской области будут судить участников вооруженной группировки, которые похищали людей и заставляли строить блокпосты

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19055 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 29915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 47240 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 50073 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 70272 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71367 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100803 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105257 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130485 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130179 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 106350 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 81064 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

13:14 • 47651 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 100218 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

14:30 • 35950 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 70309 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 100218 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 134939 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 177808 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 162666 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 26462 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 81064 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 106350 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105635 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105298 просмотра
Актуальное
В Луганской области будут судить участников вооруженной группировки, которые похищали людей и заставляли строить блокпосты

В Луганской области будут судить участников вооруженной группировки, которые похищали людей и заставляли строить блокпосты

Киев  •  УНН

 • 17490 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Луганской области будут судить участников незаконного вооруженного формирования, которые под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", применяя физическое насилие и угрожая автоматическым огнестрельным оружием в 2014 году похищали людей и заставляли их обустраивать блокпосты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной преступной группы по факту незаконного лишения свободы и похищения людей, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст . 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 К К Украине)", - сказано в повидоленни.

По данным следствия, участники организованной преступной группы в составе так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова", одетые в камуфлированную одежду военного образца, под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", применяя физическое насилие и угрожая автоматическим огнестрельным оружием, в течение мая-июля 2014 года похитили и незаконно лишили свободы четырех жителей в то время оккупированного города Северодонецка Луганской области.

Отмечается, что участники незаконного вооруженного формирования в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года незаконно поместили пострадавших в здание Государственного института азотной промышленности города Северодонецка и насильно удерживали под вооруженной охраной для выполнения принудительных работ. А именно для строительства фортификационных сооружений, обустройство блокпостов на пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском.

Деятельность преступной группировки прекращено в конце июля 2014 года после освобождения города Северодонецка от вооруженных формирований оккупационной администрации РФ в Луганской области подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Участникам ОПГ грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области задержали группу лиц, подозреваемых в совершении серии тяжких преступлений, в частности поджога автомобиля, похищение людей и рэкет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы