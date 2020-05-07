В Киевской области задержали сотрудников СБУ, которые похищали предпринимателей с целью получения выкупа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киевской области задержали группу сотрудников Службы безопасности Украины, которые похищали людей, угрожали им и требовали выкуп. Так, за одного мужчину они получили 175 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, которые похищали людей и требовали деньги. В состав разоблаченной организованной преступной группы входили действующие сотрудники СБУ и полицейские. Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом."Специализировались" задержанные на похищении предпринимателей, которые работали в сфере ІТ-технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов. Злоумышленники нападали на предпринимателей среди белого дня, затем вывозили их в безлюдные лесополосі. Там нападавшие своим пленным надевали наручники, угрожали оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали откуп - большую сумму денег.
"Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 тысяч долларов США. При проведении обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено и изъято оружие, служебные удостоверения, деньги, большое количество наркотиков и 5 автомобилей. Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст.257 (бандитизм) УК", - рассказали в МВД.
Ведется следствие.
Напомним, в Киевской области задержали пятерых человек, которые подозреваются в похищении людей, разбое и вымогательстве денег.