В Луганской области банда требовала 2 млн грн, угрожая убийством мужчины и его родных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Луганской области разоблачили группу из трех человек, которые требовали у мужчины 2 млн гривен, угрожая ему убийством и убийством его родных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Разоблачена преступная группа, которая занималась вымогательством денежных средств в особо крупных размерах с угрозами применения насилия (ч. 4 ст. 189 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в преступную группу вошли три человека. Они угрожали жителю Луганской области применением физического насилия и убийством, а также убийством его детей, повреждением имущества, если он не заплатит так называемый "откуп". Опасаясь за свою жизнь и своих родных, потерпевший вынужден был в течение августа 2019 - мая 2020 года передать указанным лицам более 2 млн грн.
6 мая 2020 года во время совместной операции по документированию преступления правоохранители задержали троих участников группы при передаче последней части денежных средств в сумме 500 тыс. грн.
Во время санкционированных обысков по месту жительства лиц, их офисных помещений и автомобилей были изъяты денежные средства в сумме более 500 тыс. грн, 28 тыс. долларов США, золотые изделия, мобильные телефоны, банковские карты, наркотическое средство и психотропное вещество. Также установлено, что по месту жительства выращивали растения каннабиса.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Винницкой области один полицейский и трое гражданских проникли в жилище мужчины и завладели его имуществом.