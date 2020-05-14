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Зеленский поздравил президента Швейцарии с Днем рождения: ожидает ее в Украине

Киев • УНН

 • 16819 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем рождения президента Швейцарии Симонетту Соммаругу и выразил надежду, что они вскоре встретятся в Украине. Об этом Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Зеленский поздравил президента Швейцарии с Днем рождения: ожидает ее в Украине

"С днем рождения, уважаемая госпожа президент Симонетта Соммаруга! Желаю крепкого здоровья и стойкости в управлении Швейцарией через бурные воды пандемического мира! Украина и Швейцария всегда будут иметь плодотворное сотрудничество! Надеюсь, что вскоре встретимся с вами в Украине", - написал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой. Стороны подчеркнули важность международной координации усилий по борьбе с коронавирусом и предотвращению негативных последствий его распространения.

Happy birthday, Dear Madam President @s_sommaruga ! Wish you sound health and fortitude in steering through turbulent waters of the pandemic world! and will always have fruitful cooperation! Hope to meet you soon in

- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 14, 2020

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