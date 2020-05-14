На COVID-19 захворіли вже 28 прикордонників: протестували цілий підрозділ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Серед співробітників Державної прикордонної служби станом на четвер зафіксовано вже 28 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"Станом на 14 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 28 позитивних ПЛР-тестів", - зазначили у пресслужбі.
Повідомляється, що вчора за результатом проведеного тесту було підтверджено захворювання у ще одного військовослужбовця в Одеському регіоні, який наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі відомства.
"Також зазначимо, що учора в одному із прикордонних підрозділів Одеського регіону, у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, медичні працівники провели забір матеріалів та масово протестували військовослужбовців за допомогою ПЛР-діагностики. Результати тестів очікуються", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
За даними пресслужби, із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірусну хворобу, одужало п’ятеро, ще 23 особи наразі лікуються.
Під контролем медиків продовжують перебувати близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Вони знаходяться на самоізоляції, а також деякі ізольовані в підрозділах та обсерваторах.
Як повідомлялося в УНН, на 9 годину 14 травня в Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 422 - за останню добу.