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На COVID-19 заболели уже 28 пограничников: протестировали целое подразделение

Киев • УНН

 • 14288 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Среди сотрудников Государственной пограничной службы по состоянию на четверг зафиксировано уже 28 случаев заболевания на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

На COVID-19 заболели уже 28 пограничников: протестировали целое подразделение

"По состоянию на 14 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что вчера по результатам проведенного теста было подтверждено заболевание у еще одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства.

"Также отметим, что вчера в одном из пограничных подразделений Одесского региона, в связи с распространением коронавирусной инфекции, медицинские работники провели забор материалов и массово протестовали военнослужащих с помощью ПЦР-диагностики. Результаты тестов ожидаются", - говорится в сообщении ГПСУ.

По данным пресс-службы, из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусной болезни, выздоровели пятеро, еще 23 человека пока лечатся.

Под контролем медиков продолжают находиться около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированные в подразделениях и обсерваторах.

Как сообщалось в УНН, в 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 422 - за последние сутки.

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