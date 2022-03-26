Зеленський поскаржився Дуді, що Україні досі не передали літаки: “Ціна зволікання – тисячі життів українців”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда провели відеоконференцію. Глава української держави зокрема висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, досі не передані Україні, пише УНН.
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Так, пише пресслужба Глави держави, Президент “висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані нашій державі”.
Хоча публічно і ці країни, і США заявляли про готовність до такого рішення.
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"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – заявив Зеленський.
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За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.
"Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", – сказав Президент.
Нагадаємо
Раніше Зеленський попросив країни НАТО про військову допомогу. Зокрема, президент підкреслив, що Україні вистачить 1% всього озброєння НАТО для захисту себе і Європи від російської агресії.