Зеленський поскаржився Дуді, що Україні досі не передали літаки: “Ціна зволікання – тисячі життів українців”

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 71420 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 85310 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 89504 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 94173 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 104093 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 156327 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72406 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 154682 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110625 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69689 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

14 квітня, 18:41 • 3558 перегляди

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

14 квітня, 18:47 • 5658 перегляди

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 3940 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 9954 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 5214 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 71430 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 156333 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 178438 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 154687 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 265564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97888 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100335 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44784 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48093 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62641 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Зеленський поскаржився Дуді, що Україні досі не передали літаки: “Ціна зволікання – тисячі життів українців”

Київ • УНН

 • 177529 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда провели відеоконференцію. Глава української держави зокрема висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, досі не передані Україні, пише УНН.

Зеленський поскаржився Дуді, що Україні досі не передали літаки: “Ціна зволікання – тисячі життів українців”

Деталі

Так, пише пресслужба Глави держави, Президент “висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані нашій державі”.

Хоча публічно і ці країни, і США заявляли про готовність до такого рішення.

Цитата

"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – заявив Зеленський.

Деталі

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

"Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", – сказав Президент.

Нагадаємо

Раніше Зеленський попросив країни НАТО про військову допомогу. Зокрема, президент підкреслив, що Україні вистачить 1% всього озброєння НАТО для захисту себе і Європи від російської агресії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35