У НАТО взяли до уваги прохання Зеленського про 1% літаків і танків Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У НАТО уважно вислухали і взяли до відома прохання Президента України Володимира Зеленського, озвучену ним на саміті лідерів Альянсу. Про це повідомив на брифінгу в четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про миротворчу ініціативу Польщі, пише УНН.
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"Ми всі дуже уважно слухали президента Зеленського, і лідери в залі контактували з ним протягом останніх тижнів. Я також говорив з ним, і міністр оборони України брав участь у нараді міністрів оборони минулого тижня. Ми уважно вислухали, а також взяли до відома його дуже співчутливе звернення до всіх союзників по НАТО", - сказав Столтенберг.
"Союзники по НАТО надають істотну підтримку Україні, і ми також надаємо смертоносну зброю, передові системи, а також системи, які допомагають їм збивати літаки і атакувати бойові танки за допомогою протитанкових засобів і багатьох інших типів систем, включаючи безпілотники", - заявив він.
Деталі
Столтенберг сказав, що не буде вдаватися в подробиці конкретних типів систем, які НАТО надає Україні.
Він запевнив, що тривають тісні контакти між союзниками по НАТО і Україною.
"Але що я можу сказати, так це те, що союзники роблять все можливе, щоб підтримати Україну зброєю, щоб Україна могла захистити себе", - додав він.
Раніше
Виступаючи сьогодні на саміті, Зеленський попросив країни НАТО про військову допомогу. Зокрема, президент підкреслив, що Україні вистачить 1% всього озброєння НАТО для захисту себе і Європи від російської агресії.