У НАТО взяли до уваги прохання Зеленського про 1% літаків і танків Альянсу

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"Ми всі дуже уважно слухали президента Зеленського, і лідери в залі контактували з ним протягом останніх тижнів. Я також говорив з ним, і міністр оборони України брав участь у нараді міністрів оборони минулого тижня. Ми уважно вислухали, а також взяли до відома його дуже співчутливе звернення до всіх союзників по НАТО", - сказав Столтенберг.

"Союзники по НАТО надають істотну підтримку Україні, і ми також надаємо смертоносну зброю, передові системи, а також системи, які допомагають їм збивати літаки і атакувати бойові танки за допомогою протитанкових засобів і багатьох інших типів систем, включаючи безпілотники", - заявив він.

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Столтенберг сказав, що не буде вдаватися в подробиці конкретних типів систем, які НАТО надає Україні.

Він запевнив, що тривають тісні контакти між союзниками по НАТО і Україною.

"Але що я можу сказати, так це те, що союзники роблять все можливе, щоб підтримати Україну зброєю, щоб Україна могла захистити себе", - додав він.

Раніше

Виступаючи сьогодні на саміті, Зеленський попросив країни НАТО про військову допомогу. Зокрема, президент підкреслив, що Україні вистачить 1% всього озброєння НАТО для захисту себе і Європи від російської агресії.