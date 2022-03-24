В НАТО приняли к сведению просьбу Зеленского об 1% самолетов и танков Альянса

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"Мы все очень внимательно слушали президента Зеленского, и лидеры в зале контактировали с ним в течение последних недель. Я также говорил с ним, и министр обороны Украины участвовал в совещании министров обороны на прошлой неделе. Мы внимательно выслушали, а также приняли к сведению его очень сочуственное обращение ко всем союзникам по НАТО", - сказал Столтенберг.

"Союзники по НАТО оказывают существенную поддержку Украине, и мы также предоставляем смертоносное оружие, передовые системы, а также системы, которые помогают им сбивать самолеты и атаковать боевые танки с помощью противотанковых средств и многих других типов систем, включая беспилотники", - заявил он.

Детали

Столтенберг сказал, что не будет вдаваться в подробности конкретных типов систем, которые НАТО Предоставляет Украине.

Он заверил, что продолжаются тесные контакты между союзниками по НАТО и Украиной.

"Но что я могу сказать, так это то, что союзники делают все возможное, чтобы поддержать Украину оружием, чтобы Украина могла защитить себя", - добавил он.

Ранее

Выступая сегодня на саммите, Зеленский попросил страны НАТО о военной помощи. В частности, президент подчеркнул, что Украине хватит 1% всего вооружения НАТО для защиты себя и Европы от российской агрессии.