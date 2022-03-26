Зеленский пожаловался Дуде, что Украине до сих пор не передали самолеты: "цена промедления-тысячи жизней украинцев”

Детали

Так, пишет прессслужба главы государства, Президент “выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы нашему государству”.

Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

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"Цена промедления с самолетами - тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинских городах", - заявил Зеленский.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности дали бы Украине возможность реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

"Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, то существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей - дружественных Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевоинскую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше", - сказал Президент.

Напомним

Ранее Зеленский попросил страны НАТО о военной помощи. В частности, президент подчеркнул, что Украине хватит 1% всего вооружения НАТО для защиты себя и Европы от российской агрессии.