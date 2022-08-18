Зеленський особисто попросив Генсека ООН застосувати всі можливості для виконання рф усіх норм міжнародного права щодо полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський особисто закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання росією усіх норм міжнародного права щодо полонених. Про це Голова держави заявив у своєму вечірньому зверненні за підсумками перемовин з Генсеком ООН та Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові, передає УНН.
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“Я закликав Генерального секретаря ООН застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання росією усіх норм міжнародного права щодо полонених. І ми оговорили направлення місії зі встановлення фактів в Оленівку. Повна правда про цей російський теракт повинна бути і буде встановлена”, – наголосив Зеленський.
Доповнення
Сили безпеки та оборони України закликали увесь цивілізований світ не допустити анонсованого окупантами судилища у Маріуполі над українськими військовими. Вони вимагають негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських захисників, передусім – Оленівки.
В Офісі Президента закликали ООН та МКЧХ відреагувати на спроби російських окупантів підготувати українських військових до «трибуналу».