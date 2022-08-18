Зеленский лично попросил Генсека ООН применить все возможности для выполнения рф всех норм международного права в отношении пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский лично призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение россией всех норм международного права в отношении пленных. Об этом Глава государства заявил в своем вечернем обращении по итогам переговоров с Генсеком ООН и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове, передает УНН.
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“Я призвал Генерального секретаря ООН применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение россией всех норм международного права в отношении пленных. И мы обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена ", – подчеркнул Зеленский.
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Силы безопасности и обороны Украины призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного оккупантами судилища в Мариуполе над украинскими военными. Они требуют немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста в места, где содержатся украинские защитники, прежде всего – Еленовки.
В Офисе Президента призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к «трибуналу».