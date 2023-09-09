Зеленський доручив переглянути систему державних свят та пам’ятних дат

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“Вже багато років у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти. Це День фізичної культури і спорту та День українського кіно. І подібних збігів у нашому календарі надто багато”, - сказав президент.

Він також нагадав, що наступного року, у травні, буде День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і День науки, які припадають на один день. Це приклад неприпустимого змішування сенсів. Також деякі професійні спільноти, наприклад, українські історики, не мають свого професійного дня, хоча їхня робота заслуговує на повагу і увагу.

"Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно”, - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, у другу суботу вересня, відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Подія була започаткована за ініціативи Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 2000 році.