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Зеленский поручил пересмотреть систему государственных праздников и памятных дат

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил государственным институтам пересмотреть систему государственных праздников и памятных дат. Он отметил, что в Украине существует много проблемных моментов в этом вопросе, в частности, совпадения праздников, отсутствие праздников для важных профессиональных сообществ и тому подобное. Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает УНН

Цитата

“Уже много лет во вторую субботу сентября в нашей стране отмечают свой день одновременно два профессиональных сообщества. Это День физической культуры и спорта и День украинского кино. И подобных совпадений в нашем календаре слишком много”, - сказал президент.

Он также напомнил, что в следующем году, в мае, будет День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День науки, которые приходятся на один день. Это пример недопустимого смешения смыслов. Также некоторые профессиональные сообщества, например, украинские историки, не имеют своего профессионального дня, хотя их работа заслуживает уважения и внимания.

"Собственно, я поручил правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично”, - сообщил Зеленский.

Напомним

Сегодня, во вторую субботу сентября, отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Событие было основано по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в 2000 году.

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