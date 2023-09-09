Зеленский поручил пересмотреть систему государственных праздников и памятных дат

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“Уже много лет во вторую субботу сентября в нашей стране отмечают свой день одновременно два профессиональных сообщества. Это День физической культуры и спорта и День украинского кино. И подобных совпадений в нашем календаре слишком много”, - сказал президент.

Он также напомнил, что в следующем году, в мае, будет День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День науки, которые приходятся на один день. Это пример недопустимого смешения смыслов. Также некоторые профессиональные сообщества, например, украинские историки, не имеют своего профессионального дня, хотя их работа заслуживает уважения и внимания.

"Собственно, я поручил правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично”, - сообщил Зеленский.

Напомним

Сегодня, во вторую субботу сентября, отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Событие было основано по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в 2000 году.