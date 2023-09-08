9 вересня: Всесвітній день надання першої медичної допомоги, Міжнародний день захисту освіти від нападів

Основна мета сьогоднішньої події — проведення навчальних заходів з порятунку життя серед людей, які не мають спеціальної медичної освіти.

Нещасний випадок може трапитись будь-де і будь-коли. Не завжди є можливість викликати швидку допомогу, серед випадкових перехожих не завжди є лікар. Тому, кожна людина повинна мати базові навички надання першої медичної допомоги.

Компенсаторні функції організму людини з підтримання стабільного стану активно діють протягом однієї години після травмування. Якщо за цей час надати першу необхідну допомогу, шанси потерпілого на порятунок суттєво підвищуються.

9 вересня — Міжнародний день захисту освіти від нападів. Подія була започаткована на підставі резолюції Генасамблеї ООН, і вперше відзначена у 2020 році.

Основна мета події — звернути увагу на пошкодження та знищення закладів освіти під час воєн та військових конфліктів.

Для України сьогоднішня полія не є пустим звуком. З початку повномасштабної війни в Україні від російських обстрілів постраждали 3778 закладів освіти. З них, 3395 — пошкоджені, 363 — зруйновані повністю.

Також сьогодні, у другу суботу вересня, з 1996 року відзначається День українського кіно.

У 1893 році, за два роки до братів Люм’єр, український винахідник Йосип Тимченко зібрав перший світі апарат для демонстрації, як тоді казали, рухомих фотографій.

Перший кіносеанс на території Україні відбувся у 1896 році у Харківському оперному театрі. Короткометражні стрічки для цього сеансу зняв місцевий першопроходець кінематографу Альфред Федецькій.

Тоді ж у великих містах України почали з’являтися місцеві маленькі студії, які знімали короткометражки різноманітних жанрів.

Підвалини українського кіно у 30-х роках ХХ століття заклав режисер та сценарист Олександр Довженко., автор таких відомих та класичних кінострічок як “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”.

Перші звукові фільми в Україні почав знімати режисер Іван Кавалерідзе. Першими українськими звуковими фільмами стали “Коліївщина”, “Прометей”, “Наталка Полтавка”.

Так само у другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури та спорту.

Ще сьогодні можна відзначити День “обійми свого начальника”. Подія особливо популярна у США та Великій Британії. Була започаткована у 2008 році з метою покращення стосунків на робочому місці.

Цей день слугує нагадуванням про те, що позитивні робочі стосунки між керівництвом та підлеглими можуть зробити роботу приємнішою, сприяючи збільшенню інновацій та креативності.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті батьків Пресвятої Богородиці Іоакима та Анни.

Про земне життя Іоакима та Анни відомо не надто багато. Вони жили у Назареті Галілейському і сильно страждали через те, що не мали дітей.

Коли народилася донька Марія, вони дали обітницю віддати її служінню Богу. Коли Марії виповнилося три роки її відали на виховання до Єрусалимського храму.

Через два роки помер Іоакім. За однією версією, через два роки саме 7 серпня померла і Анна, якій було 70 років, за іншою — вона прожила довше, і навіть допомагала Марії з маленьким Ісусом.

Іменини 9 вересня святкують Іван, Степан, Олександр, Дмитро, Володимир, Анна, Анфіса.