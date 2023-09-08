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9 сентября: Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Международный день защиты образования от нападений

9 сентября: Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Международный день защиты образования от нападений

Киев • УНН

 • 636138 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, во вторую субботу сентября, отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Событие было основано по инициативе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в 2000 году, пишет УНН.

Основная цель сегодняшнего события — проведение обучающих мероприятий по спасению жизни среди людей, которые не имеют специального медицинского образования.
Несчастный случай может произойти где угодно и когда угодно. Не всегда есть возможность вызвать скорую помощь, среди случайных прохожих не всегда есть врач. Поэтому, каждый человек должен иметь базовые навыки оказания первой медицинской помощи.

Компенсаторные функции организма человека по поддержанию стабильного состояния активно действуют в течение одного часа после травмы. Если за это время оказать первую необходимую помощь, шансы пострадавшего на спасение существенно повышаются.

9 сентября — Международный день защиты образования от нападений. Событие было учреждено на основании резолюции Генассамблеи ООН, и впервые отмечено в 2020 году.

Основная цель события — обратить внимание на повреждение и уничтожение учебных заведений во время войн и военных конфликтов.

Для Украины сегодняшняя полия не является пустым звуком. С начала полномасштабной войны в Украине от российских обстрелов пострадали 3778 учебных заведений. Из них, 3395 — повреждены, 363 — разрушены полностью.

Также сегодня, в вторую субботу сентября, с 1996 года отмечается День украинского кино.

В 1893 году, за два года до братьев Люмьер, украинский изобретатель Иосиф Тимченко собрал первый в мире аппарат для демонстрации, как тогда говорили, движущихся фотографий.

Первый киносеанс на территории Украины состоялся в 1896 году в Харьковском оперном театре. Короткометражные ленты для этого сеанса снял местный первопроходец кинематографа Альфред Федецкий.

Тогда же в крупных городах Украины начали появляться местные маленькие студии, которые снимали короткометражки различных жанров.

Основы украинского кино в 30-х годах ХХ века заложил режиссер и сценарист Александр Довженко, автор таких известных и классических кинолент как “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”.

Первые звуковые фильмы в Украине начал снимать режиссер Иван Кавалеридзе. Первыми украинскими звуковыми фильмами стали “Колиивщина”, “Прометей”, “Наталка Полтавка”.

Так же в вторую субботу сентября в Украине отмечается День физической культуры и спорта.

Еще сегодня можно отметить День “обними своего начальника”. Событие особенно популярно в США и Великобритании. Было основано в 2008 году с целью улучшения отношений на рабочем месте.
Этот день служит напоминанием о том, что позитивные рабочие отношения между руководством и подчиненными могут сделать работу более приятной, способствуя увеличению инноваций и креативности.

По церковному календарю сегодня День памяти родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анны.
О земной жизни Иоакима и Анны известно не слишком много. Они жили в Назарете Галилейском и сильно страдали из-за того, что не имели детей.

Когда родилась дочь Мария, они дали обет отдать ее служению Богу. Когда Марии исполнилось три года, ее отдали на воспитание в Иерусалимский храм.

Через два года умер Иоаким. По одной версии, через два года именно 7 августа умерла и Анна, которой было 70 лет, по другой — она прожила дольше, и даже помогала Марии с маленьким Иисусом.

Именины 9 сентября празднуют Иван, Степан, Александр, Дмитрий, Владимир, Анна, Анфиса.

Украинские Национальные Новости

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