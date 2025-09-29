Здоров’я у фокусі: як Фонд “МХП-Громаді” робить медичні послуги доступними

Недостатня доступність медичних послуг у невеликих громадах залишається однією з найбільших проблем України. Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з партнерами системно працює над тим, аби мешканці сіл і малих міст отримували якісну допомогу. Про це у своєму блозі розповів директор Фонду Олександр Пахолюк, навівши приклади ініціатив — від дитячих медоглядів та мобільних аптек до програм ранньої діагностики й розвитку адаптивного спорту, передає УНН.

В якості прикладу він навів проєкт "Охматдитом", у межах якого за день команда з 25 дитячих лікарів може оглянути близько 200 дітей у громадах без спеціалізованої допомоги. Лише за березень–травень 2025 року допомогу отримали 1184 дитини.

"Можна довго говорити про інфраструктуру чи економіку, але якщо втрачаємо здоров’я тих, хто зростає і будуватиме країну далі, ми втрачаємо майбутнє", — наголосив Олександр.

"У ситуації, коли діти живуть у стані постійної тривоги й нестабільності, важливо не чекати проявів хвороби, а вчасно її виявляти і діяти", - підкреслив він.

Окрему увагу директор Фонду звернув на проєкт ранньої діагностики онкології.

"Разом з Національним інститутом раку ми відновили мобільну оглядову з мамографом і кабінетами для лікарів та почали виїжджати в громади, щоб дати людям можливість пройти обстеження там, де вони живуть", - написав він, додаючи, що за перші виїзди було оглянуто 522 людини, з яких близько 10% потребують подальшого лікування.

Також у партнерстві з "Укрвакциною" Фонд запустив проєкт "мобільна аптека", що вирішує критичну для віддалених громад проблему доступу до ліків.

Лише за перше півріччя 2025 року аптека відвідала 6 населених пунктів та надала допомогу понад 860 мешканцям.

"Можна прожити без нового ТРЦ чи ресторану, але коли в селі немає аптеки — це зовсім інше", — підкреслив Пахолюк.

Не менш важливим напрямком він назвав адаптивний спорт для ветеранів та людей з інвалідністю. Так, минулого року у громадах з’явилися 15 адаптивних клубів, ще 20 планують відкрити цього року.

"Ми побачили, що спорт - один з найкращих драйверів повернення ветеранів та людей з травмами до цивільного життя", - зазначив директор Фонду.

На думку Пахолюка, будь-які ініціативи варто починати з реального запиту громади і реалізовувати у партнерстві з тими, хто поділяє спільні цінності.

"Здоров’я нації — це обов’язок кожного. Та якщо люди впевнені, що у разі потреби допомога приїде, — це найкращий показник будь-якої ініціативи", -підсумував він.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.