Здоров’я у фокусі: як Фонд “МХП-Громаді” робить медичні послуги доступними

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Ексклюзив
14:44 • 11442 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 13444 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 22362 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 27411 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 17994 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 20924 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 13498 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28682 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48757 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70162 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 21685 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 31810 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08 • 24982 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 24916 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 18676 перегляди
Публікації
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
14:44 • 11442 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 11042 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 22362 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 27411 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 24916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Віктор Орбан
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Польща
Реклама
УНН Lite
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 2302 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 5850 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 18676 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 31810 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 30398 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
Saab JAS 39 Gripen

Здоров’я у фокусі: як Фонд “МХП-Громаді” робить медичні послуги доступними

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" системно працює над покращенням доступу до медичних послуг у невеликих громадах України. Ініціативи включають дитячі медогляди, мобільні аптеки, програми ранньої діагностики онкології та розвиток адаптивного спорту для ветеранів.

Здоров’я у фокусі: як Фонд “МХП-Громаді” робить медичні послуги доступними

Недостатня доступність медичних послуг у невеликих громадах залишається однією з найбільших проблем України. Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з партнерами системно працює над тим, аби мешканці сіл і малих міст отримували якісну допомогу. Про це у своєму блозі розповів директор Фонду Олександр Пахолюк, навівши приклади ініціатив — від дитячих медоглядів та мобільних аптек до програм ранньої діагностики й розвитку адаптивного спорту, передає УНН.

В якості прикладу він навів проєкт "Охматдитом", у межах якого за день команда з 25 дитячих лікарів може оглянути близько 200 дітей у громадах без спеціалізованої допомоги. Лише за березень–травень 2025 року допомогу отримали 1184 дитини.

"Можна довго говорити про інфраструктуру чи економіку, але якщо втрачаємо здоров’я тих, хто зростає і будуватиме країну далі, ми втрачаємо майбутнє", — наголосив Олександр.

"У ситуації, коли діти живуть у стані постійної тривоги й нестабільності, важливо не чекати проявів хвороби, а вчасно її виявляти і діяти", - підкреслив він.

Окрему увагу директор Фонду звернув на проєкт ранньої діагностики онкології.

"Разом з Національним інститутом раку ми відновили мобільну оглядову з мамографом і кабінетами для лікарів та почали виїжджати в громади, щоб дати людям можливість пройти обстеження там, де вони живуть", - написав він, додаючи, що за перші виїзди було оглянуто 522 людини, з яких близько 10% потребують подальшого лікування.

Також у партнерстві з "Укрвакциною" Фонд запустив проєкт "мобільна аптека", що вирішує критичну для віддалених громад проблему доступу до ліків.

Лише за перше півріччя 2025 року аптека відвідала 6 населених пунктів та надала допомогу понад 860 мешканцям.

"Можна прожити без нового ТРЦ чи ресторану, але коли в селі немає аптеки — це зовсім інше", — підкреслив Пахолюк.

Не менш важливим напрямком він назвав адаптивний спорт для ветеранів та людей з інвалідністю. Так, минулого року у громадах з’явилися 15 адаптивних клубів, ще 20 планують відкрити цього року.

"Ми побачили, що спорт - один з найкращих драйверів повернення ветеранів та людей з травмами до цивільного життя", - зазначив директор Фонду.

На думку Пахолюка, будь-які ініціативи варто починати з реального запиту громади і реалізовувати у партнерстві з тими, хто поділяє спільні цінності.

"Здоров’я нації — це обов’язок кожного. Та якщо люди впевнені, що у разі потреби допомога приїде, — це найкращий показник будь-якої ініціативи", -підсумував він.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Аптека
благодійність
ПрАТ МХП
Україна