Эксклюзив
14:44 • 10649 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 12524 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 21618 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 26704 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 17670 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 20798 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 13387 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 28637 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48735 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70144 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Эксклюзив
Эксклюзив
Здоровье в фокусе: как Фонд "МХП-Громаді" делает медицинские услуги доступными

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" системно работает над улучшением доступа к медицинским услугам в небольших громадах Украины. Инициативы включают детские медосмотры, мобильные аптеки, программы ранней диагностики онкологии и развитие адаптивного спорта для ветеранов.

Здоровье в фокусе: как Фонд "МХП-Громаді" делает медицинские услуги доступными

Недостаточная доступность медицинских услуг в небольших громадах остается одной из самых больших проблем Украины. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с партнерами системно работает над тем, чтобы жители сел и малых городов получали качественную помощь. Об этом в своем блоге рассказал директор Фонда Александр Пахолюк, приведя примеры инициатив — от детских медосмотров и мобильных аптек до программ ранней диагностики и развития адаптивного спорта, передает УНН.

В качестве примера он привел проект "Охматдет", в рамках которого за день команда из 25 детских врачей может осмотреть около 200 детей в громадах без специализированной помощи. Только за март–май 2025 года помощь получили 1184 ребенка.

"Можно долго говорить об инфраструктуре или экономике, но если теряем здоровье тех, кто растет и будет строить страну дальше, мы теряем будущее", — подчеркнул Александр.

"В ситуации, когда дети живут в состоянии постоянной тревоги и нестабильности, важно не ждать проявлений болезни, а вовремя ее выявлять и действовать", - подчеркнул он.

Отдельное внимание директор Фонда обратил на проект ранней диагностики онкологии.

"Вместе с Национальным институтом рака мы восстановили мобильную смотровую с маммографом и кабинетами для врачей и начали выезжать в общины, чтобы дать людям возможность пройти обследование там, где они живут", - написал он, добавляя, что за первые выезды было осмотрено 522 человека, из которых около 10% нуждаются в дальнейшем лечении.

Также в партнерстве с "Укрвакциной" Фонд запустил проект "мобильная аптека", решающий критическую для отдаленных громад проблему доступа к лекарствам.

Только за первое полугодие 2025 года аптека посетила 6 населенных пунктов и оказала помощь более 860 жителям.

"Можно прожить без нового ТРЦ или ресторана, но когда в селе нет аптеки — это совсем другое", — подчеркнул Пахолюк.

Не менее важным направлением он назвал адаптивный спорт для ветеранов и людей с инвалидностью. Так, в прошлом году в общинах появились 15 адаптивных клубов, еще 20 планируют открыть в этом году.

"Мы увидели, что спорт - один из лучших драйверов возвращения ветеранов и людей с травмами к гражданской жизни", - отметил директор Фонда.

По мнению Пахолюка, любые инициативы стоит начинать с реального запроса общины и реализовывать в партнерстве с теми, кто разделяет общие ценности.

"Здоровье нации — это обязанность каждого. Но если люди уверены, что в случае необходимости помощь приедет, — это лучший показатель любой инициативы", - подытожил он.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

