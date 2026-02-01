Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"

Журналістам і волонтерам у росії вдалося встановити точну кількість загиблих російських моряків після удару по крейсеру "москва". Про це повідомляє Медіазона, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що при ударі по "москві" загинули 20 людей і ще 8 пропали безвісти.

З публікації суду, яку незабаром видалили, стало відомо, що крейсера було затоплено внаслідок ракетних ударів української армії. У квітні 2022 року міноборони росії називало іншу причину втрати "москви": корабель затонув під час буксирування "в умовах шторму через пошкодження корпусу, отримані через пожежу від детонації боєзапасу" - йдеться у статті.

Винним у знищенні крейсера суд визнав командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна, його заочно засудили до довічного строку за статтею про міжнародний тероризм. За версією слідства, саме Шубін наказав завдати ракетних ударів по крейсеру "москва". Суд також навів офіційні дані про жертви: 20 загиблих членів екіпажу та 24 поранених, 8 моряків визнали зниклими безвісти.

Щонайменше 20 загиблих були строковиками. Більшість потонулих разом із кораблем жили в анексованому Криму та Севастополі (15 осіб), трьох людей призвали на термінову службу з регіонів Далекого Сходу - пише видання.

Повний список моряків, які загинули на крейсері "москва":

Аксьонов Віктор Дмитрович, 20 років, строковик, матрос із міста Петровська-забайкальська забайкальського краю, вважається зниклим безвісти;

Афашагов Тахір Замирович, 40 років, старший матрос із Севастополя;

Бегерський Віталій Володимирович, 20 років, строковик, старший матрос із міста ніколаївськ-на-амурі, хабарівський край.

Вахрушєв Іван Леонідович, 41 рік старший мічман із Севастополя;

Геплюк В'ячеслав Михайлович, 35 років, капітан-лейтенант із Севастополя;

Герок Данило Михайлович, 22 роки, старший матрос із Севастополя;

Грудинін Сергій Сергійович, 21 рік, строковик, матрос із села іллінівка жовтневого району амурської області, вважається зниклим безвісти;

Єфімов Павло Олексійович, 21 рік, строковик, матрос із самари;

Єфременко Микита Сергійович, 19 років, строковик, матрос із міста приозерськ ленінградської області;

Китаєв Данило Едуардович, 18 років, строковик, старший матрос із Балаклави, Севастополь;

Ковальов Володимир Олексійович, 22 роки, старший матрос зі станиці меліхівської усть-донецького району ростовської області;

Козир Яким Олександрович, 23 роки, строковик, рядовий із Севастополя;

Криворіг Валерій Олегович, 37 років, капітан-лейтенант із Севастополя, вважається зниклим безвісти;

Кутняк Ігор Олегович, 22 роки, строковик, матрос із Севастополя, вважається зниклим безвісти;

Муртазаєв Мухаммед Серверович, 18 років, строковик, матрос із села Майське Джанкойського району Криму, вважається зниклим безвісти.

Наумкін Максим Олександрович, 23 роки, лейтенант із міста уссурійськ приморського краю;

Поздняков Сергій Сергійович, 19 років, строковик, рядовий із села Зибіни Білогірського району Криму;

Пустовет Артем Сергійович, 18 років, строковик, матрос із краснодара;

Савін Леонід Вікторович, 20 років, строковик, матрос із міста Алупка Криму;

Сиром'ясов Микита Олексійович, 20 років, строковик, матрос із міста сисерть свердловської області, вважається зниклим безвісти;

Тарасов Марк Михайлович, 24 роки, строковик, матрос із петербурга, вважається зниклим безвісти;

Франтін Іван Володимирович, 23 роки, строковик, матрос із села падани карелії;

Цивов Андрій Сергійович, 19 років, строковик, матрос із села Іллічове Ленінського району Криму, вважається зниклим безвісти.

Череміскін Дмитро Олександрович, 39 років, старший мічман із села лема зуївського району кіровської області;

Шакуро Георгій Хейямович, 20 років, строковик, матрос із Севастополя;

Ширинкін ​​Віктор Юрійович, 20 років, строковик, матрос із села красноріченка грибанівського району воронезької області;

Шкребець Єгор Дмитрович, 20 років, строковик, рядовий із Севастополя;

Щербина Ілля Олексійович, 20 років, строковик, матрос із міста новозибків брянської області.

Довідково

"москва" - радянський і російський ракетний крейсер, який перебував на службі у 1982-2022 роках. Головний корабель своєї серії. Входив до складу чорноморського флоту рф і був його флагманом. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення рф до України був знищений Збройними силами України.

Крейсер "москва" став широковідомим після атаки 24 лютого 2022 року на український гарнізон на острові Зміїний, коли на пропозицію українським воякам здатися корабель отримав відповідь "русский военный корабль, иди на х*й".

