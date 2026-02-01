В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"

$42.850.00
51.240.00
ukenru
31 января, 17:53 • 10519 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 17431 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 15191 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 15992 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 15364 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 12138 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 11290 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6274 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11295 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18699 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
4м/с
81%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Писториус поставил под сомнение искренность мирных намерений кремля31 января, 16:23 • 4376 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 10994 просмотра
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго31 января, 18:22 • 10630 просмотра
Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж31 января, 18:41 • 3952 просмотра
Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника ОрбанаPhoto19:23 • 5404 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 31584 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 61215 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 41605 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 46742 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 49340 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Германия
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 11014 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 20583 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 24401 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 25058 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 23566 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
MIM-104 Patriot
Старлинк
Дипломатка

В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Журналисты и волонтеры установили точное количество погибших российских моряков после удара по крейсеру "Москва". Среди жертв в основном – жители Крыма.

В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"

Журналистам и волонтерам в россии удалось установить точное количество погибших российских моряков после удара по крейсеру "москва". Об этом сообщает Медиазона, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что при ударе по "москве" погибли 20 человек и еще 8 пропали без вести.

Из публикации суда, которую вскоре удалили, стало известно, что крейсер был затоплен в результате ракетных ударов украинской армии. В апреле 2022 года минобороны россии называло другую причину потери "москвы": корабль затонул во время буксировки "в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса"

- говорится в статье.

Виновным в уничтожении крейсера суд признал командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, его заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме. По версии следствия, именно Шубин приказал нанести ракетные удары по крейсеру "москва". Суд также привел официальные данные о жертвах: 20 погибших членов экипажа и 24 раненых, 8 моряков признали пропавшими без вести.

По меньшей мере 20 погибших были срочниками. Большинство утонувших вместе с кораблем жили в аннексированном Крыму и Севастополе (15 человек), троих человек призвали на срочную службу из регионов Дальнего Востока

- пишет издание.

Полный список моряков, погибших на крейсере "москва":

  • Аксенов Виктор Дмитриевич, 20 лет, срочник, матрос из города Петровска-Забайкальского Забайкальского края, считается пропавшим без вести;
    • Афашагов Тахир Замирович, 40 лет, старший матрос из Севастополя;
      • Бегерский Виталий Владимирович, 20 лет, срочник, старший матрос из города Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край.
        • Вахрушев Иван Леонидович, 41 год, старший мичман из Севастополя;
          • Геплюк Вячеслав Михайлович, 35 лет, капитан-лейтенант из Севастополя;
            • Герок Даниил Михайлович, 22 года, старший матрос из Севастополя;
              • Грудинин Сергей Сергеевич, 21 год, срочник, матрос из села Ильиновка Октябрьского района Амурской области, считается пропавшим без вести;
                • Ефимов Павел Алексеевич, 21 год, срочник, матрос из Самары;
                  • Ефременко Никита Сергеевич, 19 лет, срочник, матрос из города Приозерск Ленинградской области;
                    • Китаев Даниил Эдуардович, 18 лет, срочник, старший матрос из Балаклавы, Севастополь;
                      • Ковалев Владимир Алексеевич, 22 года, старший матрос из станицы Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области;
                        • Козырь Аким Александрович, 23 года, срочник, рядовой из Севастополя;
                          • Криворог Валерий Олегович, 37 лет, капитан-лейтенант из Севастополя, считается пропавшим без вести;
                            • Кутняк Игорь Олегович, 22 года, срочник, матрос из Севастополя, считается пропавшим без вести;
                              • Муртазаев Мухаммед Серверович, 18 лет, срочник, матрос из села Майское Джанкойского района Крыма, считается пропавшим без вести.
                                • Наумкин Максим Александрович, 23 года, лейтенант из города Уссурийск Приморского края;
                                  • Поздняков Сергей Сергеевич, 19 лет, срочник, рядовой из села Зыбины Белогорского района Крыма;
                                    • Пустовет Артем Сергеевич, 18 лет, срочник, матрос из Краснодара;
                                      • Савин Леонид Викторович, 20 лет, срочник, матрос из города Алупка Крыма;
                                        • Сыромятников Никита Алексеевич, 20 лет, срочник, матрос из города Сысерть Свердловской области, считается пропавшим без вести;
                                          • Тарасов Марк Михайлович, 24 года, срочник, матрос из Петербурга, считается пропавшим без вести;
                                            • Франтин Иван Владимирович, 23 года, срочник, матрос из села Паданы Карелии;
                                              • Цивов Андрей Сергеевич, 19 лет, срочник, матрос из села Ильичево Ленинского района Крыма, считается пропавшим без вести.
                                                • Черемискин Дмитрий Александрович, 39 лет, старший мичман из села Лема Зуевского района Кировской области;
                                                  • Шакуро Георгий Хейямович, 20 лет, срочник, матрос из Севастополя;
                                                    • Ширинкин Виктор Юрьевич, 20 лет, срочник, матрос из села Краснореченка Грибановского района Воронежской области;
                                                      • Шкребец Егор Дмитриевич, 20 лет, срочник, рядовой из Севастополя;
                                                        • Щербина Илья Алексеевич, 20 лет, срочник, матрос из города Новозыбков Брянской области.

                                                          Справочно

                                                          "Москва" - советский и российский ракетный крейсер, находившийся на службе в 1982-2022 годах. Главный корабль своей серии. Входил в состав черноморского флота рф и был его флагманом. В 2022 году во время полномасштабного вторжения рф в Украину был уничтожен Вооруженными силами Украины.

                                                          Крейсер "Москва" стал широко известен после атаки 24 февраля 2022 года на украинский гарнизон на острове Змеиный, когда на предложение украинским военным сдаться корабль получил ответ "русский военный корабль, иди на х*й".

                                                          Напомним

                                                          Военный суд рф раскрыл, что крейсер "Москва" атаковали украинскими ракетами, и назвал количество погибших и пропавших без вести.

                                                          ВМС ВСУ: Украина не должна была получать разрешение на уничтожение крейсера "москва"30.03.25, 19:51 • 61605 просмотров

                                                          Вадим Хлюдзинский

                                                          ОбществоВойна в Украине
                                                          Война в Украине
                                                          Вооруженные силы Украины
                                                          Крым
                                                          Севастополь