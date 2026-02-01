В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"
Киев • УНН
Журналисты и волонтеры установили точное количество погибших российских моряков после удара по крейсеру "Москва". Среди жертв в основном – жители Крыма.
Журналистам и волонтерам в россии удалось установить точное количество погибших российских моряков после удара по крейсеру "москва". Об этом сообщает Медиазона, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что при ударе по "москве" погибли 20 человек и еще 8 пропали без вести.
Из публикации суда, которую вскоре удалили, стало известно, что крейсер был затоплен в результате ракетных ударов украинской армии. В апреле 2022 года минобороны россии называло другую причину потери "москвы": корабль затонул во время буксировки "в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса"
Виновным в уничтожении крейсера суд признал командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, его заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме. По версии следствия, именно Шубин приказал нанести ракетные удары по крейсеру "москва". Суд также привел официальные данные о жертвах: 20 погибших членов экипажа и 24 раненых, 8 моряков признали пропавшими без вести.
По меньшей мере 20 погибших были срочниками. Большинство утонувших вместе с кораблем жили в аннексированном Крыму и Севастополе (15 человек), троих человек призвали на срочную службу из регионов Дальнего Востока
Полный список моряков, погибших на крейсере "москва":
- Аксенов Виктор Дмитриевич, 20 лет, срочник, матрос из города Петровска-Забайкальского Забайкальского края, считается пропавшим без вести;
- Афашагов Тахир Замирович, 40 лет, старший матрос из Севастополя;
- Бегерский Виталий Владимирович, 20 лет, срочник, старший матрос из города Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край.
- Вахрушев Иван Леонидович, 41 год, старший мичман из Севастополя;
- Геплюк Вячеслав Михайлович, 35 лет, капитан-лейтенант из Севастополя;
- Герок Даниил Михайлович, 22 года, старший матрос из Севастополя;
- Грудинин Сергей Сергеевич, 21 год, срочник, матрос из села Ильиновка Октябрьского района Амурской области, считается пропавшим без вести;
- Ефимов Павел Алексеевич, 21 год, срочник, матрос из Самары;
- Ефременко Никита Сергеевич, 19 лет, срочник, матрос из города Приозерск Ленинградской области;
- Китаев Даниил Эдуардович, 18 лет, срочник, старший матрос из Балаклавы, Севастополь;
- Ковалев Владимир Алексеевич, 22 года, старший матрос из станицы Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области;
- Козырь Аким Александрович, 23 года, срочник, рядовой из Севастополя;
- Криворог Валерий Олегович, 37 лет, капитан-лейтенант из Севастополя, считается пропавшим без вести;
- Кутняк Игорь Олегович, 22 года, срочник, матрос из Севастополя, считается пропавшим без вести;
- Муртазаев Мухаммед Серверович, 18 лет, срочник, матрос из села Майское Джанкойского района Крыма, считается пропавшим без вести.
- Наумкин Максим Александрович, 23 года, лейтенант из города Уссурийск Приморского края;
- Поздняков Сергей Сергеевич, 19 лет, срочник, рядовой из села Зыбины Белогорского района Крыма;
- Пустовет Артем Сергеевич, 18 лет, срочник, матрос из Краснодара;
- Савин Леонид Викторович, 20 лет, срочник, матрос из города Алупка Крыма;
- Сыромятников Никита Алексеевич, 20 лет, срочник, матрос из города Сысерть Свердловской области, считается пропавшим без вести;
- Тарасов Марк Михайлович, 24 года, срочник, матрос из Петербурга, считается пропавшим без вести;
- Франтин Иван Владимирович, 23 года, срочник, матрос из села Паданы Карелии;
- Цивов Андрей Сергеевич, 19 лет, срочник, матрос из села Ильичево Ленинского района Крыма, считается пропавшим без вести.
- Черемискин Дмитрий Александрович, 39 лет, старший мичман из села Лема Зуевского района Кировской области;
- Шакуро Георгий Хейямович, 20 лет, срочник, матрос из Севастополя;
- Ширинкин Виктор Юрьевич, 20 лет, срочник, матрос из села Краснореченка Грибановского района Воронежской области;
- Шкребец Егор Дмитриевич, 20 лет, срочник, рядовой из Севастополя;
- Щербина Илья Алексеевич, 20 лет, срочник, матрос из города Новозыбков Брянской области.
Справочно
"Москва" - советский и российский ракетный крейсер, находившийся на службе в 1982-2022 годах. Главный корабль своей серии. Входил в состав черноморского флота рф и был его флагманом. В 2022 году во время полномасштабного вторжения рф в Украину был уничтожен Вооруженными силами Украины.
Крейсер "Москва" стал широко известен после атаки 24 февраля 2022 года на украинский гарнизон на острове Змеиный, когда на предложение украинским военным сдаться корабль получил ответ "русский военный корабль, иди на х*й".
Напомним
Военный суд рф раскрыл, что крейсер "Москва" атаковали украинскими ракетами, и назвал количество погибших и пропавших без вести.
ВМС ВСУ: Украина не должна была получать разрешение на уничтожение крейсера "москва"30.03.25, 19:51 • 61605 просмотров