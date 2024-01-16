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Збиття ворожих А-50 та Іл-22: ISW проаналізував версії росіян

Збиття ворожих А-50 та Іл-22: ISW проаналізував версії росіян

Київ • УНН

 • 125068 перегляди

Інститут дослідження війни (ISW) проаналізував заяви про те, що російські збройні сили випадково збили власний літак радіолокаційної системи виявлення А-50.

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував російські версії про знищення ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітрянного пункту управління противника Іл-22, повідомляє УНН.

Деталі

Російський інформпростір здебільшого заперечував те, що українські війська завдали удару по літаку А-50, натомість дивним чином стверджував, що літак був знищений дружнім вогнем російської ППО. 

ISW зазначає, що А-50 використовується для координації російської авіації та, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російська ППО збила А-50, означатиме катастрофічний провал з боку російських військ, якщо це правда.

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 Російське джерело, яке спеціалізується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для своїх посад. Зазначається, що нинішній командувач Повітряно-космічними силами росії генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід в операціях російської ППО.  Фахівці Інституту кажуть, що незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що є сумнівним, його досвід як повітряного захисника мав бути достатнім, щоб переконатися, що російські сили не збивають свій власний бортовий літак управління. 

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Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є співробітником російської служби безпеки, стверджує, що невстановлені російські субєкти створили "качку" (російський термін для неправдивих заяв) про те, як російські війська збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що місії над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і причиною інциденту стала людська помилка. 

В ISW задаються питанням, чому російським льотчикам має бути зручніше думка про те, що їхні наземні ППО настільки некомпетентні. речник кремля дмитро пєсков заявив, що не володіє інформацією про збитий літак, і рекомендував журналістам уточнювати інформацію з цього приводу в міноборони росії. Своєю чергою російське оборонне відомство не робило офіційної заяви щодо лікатів.

Нагадаємо

  Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. 

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