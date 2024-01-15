А-50 був "очима ворога": Гуменюк про знищений літак рф над акваторією Азовського моря

Знищений Україною російський літак А-50 використовувався для спостереження, наведення ракетних ударів та фактично був "очима ворога". Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

В будь-якому випадку фіксуємо збиття обох одиниць і це позбавлення ворога двох одиниць авіації. При чому не простих одиниць авіації, а тих на яких розгорталися відповідні командні пункти. Один з них А-50 слугував фактично очима ворога, тому що саме за допомогою цієї машини і апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів і саме за допомогою А-50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження території України - сказала Гуменюк.

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