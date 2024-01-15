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А-50 був "очима ворога": Гуменюк про знищений літак рф над акваторією Азовського моря

А-50 був "очима ворога": Гуменюк про знищений літак рф над акваторією Азовського моря

Київ • УНН

 • 25285 перегляди

Сили оборони України збили російський літак А-50, який використовувався для розвідки та наведення ракетних ударів. Очікується, що це суттєво вплине і, можливо, відтермінує майбутні ракетні атаки на Україну.

Знищений Україною російський літак А-50 використовувався для спостереження, наведення ракетних ударів та фактично був "очима ворога". Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

В будь-якому випадку фіксуємо збиття обох одиниць і це позбавлення ворога двох одиниць авіації. При чому не простих одиниць авіації, а тих на яких розгорталися відповідні командні пункти. Один з них А-50 слугував фактично очима ворога, тому що саме за допомогою цієї машини і апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів і саме за допомогою А-50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження території України

- сказала Гуменюк.

Нагадаємо

  Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. 

прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що кремль не володіє інформацією про російські літаки, збиті над Азовським морем.

Дотягнув до аеродрому: з'явилось фото підбитого над Азовським морем Іл-2215.01.24, 14:58 • 27811 переглядiв

Ганна Оніщенко

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