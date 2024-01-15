А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря
Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50, который использовался для разведки и наведения ракетных ударов. Ожидается, что это существенно повлияет и, возможно, отсрочит будущие ракетные атаки на Украину.
Favbet Foundation организовал поездку украинца Андрея Трушко на чемпионат Европы по шахматам
Favbet Foundation организовал поездку украинца на чемпионат Европы по шахматам.
Дотянул до аэродрома: появилось фото подбитого над Азовским морем Ил-22
В сети появилось фото поврежденного российского самолета Ил-22, который этой ночью подбили Силы обороны Украины.
песков заявил, что кремль не располагает информацией о сбитых А-50 и Ил-22 рф - росСМИ
пресс-секретарь президента рф отрицает, что кремль знает о сбитых над Азовским морем самолетах А-50 и Ил-22.
Шольц пропустит форум в Давосе
Канцлер Шольц не будет присутствовать на Давосском форуме; Германию будут представлять немецкие министры.
В Херсоне находится до 7 тыс. детей, обязательной эвакуации пока не планируется - ОГА
До 7 000 детей остаются в Херсоне; обязательная эвакуация не началась, но подтверждается готовность к потенциальной эвакуации.
Гуманитарный план на 2024 год: Верещук призвала ООН продолжать поддерживать гражданских украинцев
ООН и Украина обсудили гуманитарный план до 2024 года. Верещук подчеркнула важность постоянной поддержки гражданских украинцев.
россияне атаковали Берислав с беспилотника: ранена 54-летняя женщина
Днем оккупационные войска рф сбросили взрывной предмет на жительницу Берислава.
Планировал путешествие по Карпатам: спасатели ищут в горах гражданина Франции
Спасатели ищут пропавшего французского туриста в Карпатах с 12 января, последний раз он выходил на связь 3 января и его маршрут не был зарегистрирован.
ИИ может повлиять на почти 40 процентов рабочих мест по всему миру - МВФ
По данным МВФ, искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире, с различиями между развитыми и развивающимися странами, потенциально усиливая неравенство.