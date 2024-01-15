А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря

Уничтоженный Украиной российский самолет А-50 использовался для наблюдения, наведения ракетных ударов и фактически был "глазами врага". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В любом случае фиксируем сбитие обеих единиц и это лишение врага двух единиц авиации. Причем не простых единиц авиации, а тех, на которых разворачивались соответствующие командные пункты. Один из них А-50 служил фактически глазами врага, потому что именно с помощью этой машины и аппаратуры, которая предусматривала его деятельность, враг наблюдал за нашей территорией, осуществлял наведение мощных ракетных ударов и именно с помощью А-50 разоблачалась максимально ситуация с будущими целями. Поэтому будем рассчитывать на то, что такой удар будет достаточно чувствительным и как минимум отсрочит будущие ракетные поражения территории Украины - сказала Гуменюк.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что кремль не владеет информацией о российских самолетах, сбитых над азовским морем.

Дотянул до аэродрома: появилось фото подбитого над Азовским морем Ил-22