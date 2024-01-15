А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  168443 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  239338 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  238331 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215186 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205856 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  186925 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157226 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  132980 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142584 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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По данным МВФ, искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире, с различиями между развитыми и развивающимися странами, потенциально усиливая неравенство.

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