пєсков заявив, що кремль не має інформації про збиті А-50 та Іл-22 рф - росЗМІ

прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що кремль не володіє інформацією про російські літаки, збиті над Азовським морем. Про це пише Telegram-канал Baza, інформує УНН.

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пєсков прокоментував повідомлення про два літаки - А-50 та Іл-22 ЗС рф- які були збиті Силами оборони України над Азовським морем. прессекретар президента рф заявив, що кремль не має інформації про збиті літаки. Він порадив уточнювати інформацію про перебіг війни в міністерстві оборони. У російському військовому відомстві інформацію про літаки поки ніяк не коментували.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.