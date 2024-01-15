песков заявил, что кремль не располагает информацией о сбитых А-50 и Ил-22 рф - росСМИ
Киев • УНН
пресс-секретарь президента рф отрицает, что кремль знает о сбитых над Азовским морем самолетах А-50 и Ил-22.
пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что кремль не владеет информацией о российских самолетах, сбитых над Азовским морем. Об этом пишет Telegram-канал Baza, информирует УНН.
Детали
песков прокомментировал сообщения о двух самолетах - А-50 и Ил-22 ВС рф - которые были сбиты Силами обороны Украины над Азовским морем. пресс-секретарь президента рф заявил, что кремль не располагает информацией о сбитых самолетах. Он посоветовал уточнять информацию о ходе войны в министерстве обороны. В российском военном ведомстве информацию о самолетах пока никак не комментировали.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.
песков заявил, что кремль не располагает информацией о сбитых А-50 и Ил-22 рф - росСМИ
пресс-секретарь президента рф отрицает, что кремль знает о сбитых над Азовским морем самолетах А-50 и Ил-22.
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