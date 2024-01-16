Сбитие вражеских А-50 и Ил-22: ISW проанализировал версии россиян

Институт изучения войны (ISW) проанализировал российские версии об уничтожении вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22, сообщает УНН.

Детали

Российское информпространство в основном отрицало то, что украинские войска нанесли удар по самолету А-50, зато странным образом утверждало, что самолет был уничтожен дружественным огнем российской ПВО.

ISW отмечает, что А-50 используется для координации российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российская ПВО сбила А-50, будет означать катастрофический провал со стороны российских войск, если это правда.

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Российский источник, специализирующийся на российской авиации, обвинил российских командиров, которые не имеют надлежащего опыта, необходимого для своих должностей. Отмечается, что нынешний командующий Воздушно-космическими силами россии генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт в операциях российской ПВО. Специалисты Института говорят, что независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-то проблемы для российских воздушных операций, что сомнительно, его опыт как воздушного защитника должен был быть достаточным, чтобы убедиться, что российские силы не сбивают свой собственный бортовой самолет управления.

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Российский инсайдерский источник, утверждающий, что является сотрудником российской службы безопасности, утверждает, что неустановленные российские субъекты создали "утку" (российский термин для ложных заявлений) о том, как российские войска сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что миссии над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и причиной инцидента стала человеческая ошибка.

В ISW задаются вопросом, почему российским летчикам должна быть удобнее мысль о том, что их наземные ПВО настолько некомпетентны. пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что не владеет информацией о сбитом самолете, и рекомендовал журналистам уточнять информацию по этому поводу в минобороны россии. В свою очередь российское оборонное ведомство не делало официального заявления по поводу ликатов.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

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