Сбитие вражеских А-50 и Ил-22: ISW проанализировал версии россиян
Институт исследования войны (ISW) проанализировал заявления о том, что российские вооруженные силы случайно сбили собственный самолет радиолокационной системы обнаружения А-50.
В Киеве утром загорелась маршрутка, пострадавших нет
В Киеве на дороге загорелась маршрутка, но ее быстро потушили пожарные, жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
В результате вражеской атаки БПЛА на Запорожье ранена женщина
российские войска атаковали Запорожскую область Украины 162 раза за один день, включая 31 удар с беспилотников, что привело к ранениям и повреждению инфраструктуры.
Сумскую область трижды за ночь обстрелял враг: 14 взрывов
Российские войска ночью трижды обстреляли Сумскую область в Украине, вызвав 14 взрывов в трех громадах.
россияне убили еще одного жителя Донецкой области, 5 ранены
Количество жертв российской агрессии в Донецкой области возросло: 15 января сообщается о еще одной смерти в Красногоровке.
Армия рф обстреляла Харьковскую область: повредили школу и телекомкомпанию
Российские войска атаковали село Веселое и город Волчанск в Харьковской области, повредив школу и телекоммуникационную компанию.
По Херсонской области россияне выпустили 581 снаряд: попали в пункт несокрушимости, есть раненые
По данным местных властей, 15 января российские войска 99 раз атаковали Херсонскую область Украины, ранив двух человек.
россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь и Марганец
Российская армия продолжила артиллерийские обстрелы Днепропетровской области, в частности, районного центра Никополь и Марганца, что, по сообщениям, привело к разрушениям, но о жертвах не сообщается.
За сутки произошло 94 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник совершил один ракетный пуск, 68 авиационных ударов и 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Несмотря на значительные потери, враг продолжает наступать, но оборона держится крепко.
Еще плюс 1110 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 372 090 человек личного состава и 6113 танков.