Збиття MH17 на Донбасі: Верховний Суд США відмовив сбербанку рф у справі щодо касації - Єрмак

Верховний Суд США відмовив російському сбербанку у відкритті касації у справі щодо збиття малазійського літака, який виконував рейс MH17 влітку 2014 року і був знищений в небі над окупованим росіянами Донбасом. Про це повідомив у Telegram голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Як зазначив Єрмак, це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент, адже російські комерційні структури можуть бути притягнуті до відповідальності у судах США за шкоду, завдану росією та контрольованими нею терористичними організаціями.

Позов подала родина одного з загиблих пасажирів - 18-річного Квіна Шансмана. Під час суду було встановлено, що російський сбербанк через банківську систему США фінансував бойовиків так званої "днр".

Суди першої та апеляційної інстанцій вже відхилили спроби Сбербанку прикритися "суверенним імунітетом", і тепер це підтвердив Верховний Суд США, зазначив Єрмак.

Справу буде розглянуто по суті. Якщо позов задовольнять, це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію: уникнути відповідальності більше не вдасться