Сбитие MH17 на Донбассе: Верховный Суд США отказал сбербанку рф в деле о кассации - Ермак
Киев • УНН
Верховный Суд США отказал российскому сбербанку в открытии кассации по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17. Самолет был уничтожен в небе над оккупированным россиянами Донбассом летом 2014 года.
Верховный суд США отказал российскому сбербанку в открытии кассации по делу о крушении малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года и уничтоженного в небе над оккупированным россиянами Донбассом. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Как отметил Ермак, это создает чрезвычайно важный юридический прецедент, ведь российские коммерческие структуры могут быть привлечены к ответственности в судах США за ущерб, нанесенный россией и контролируемыми ею террористическими организациями.
Иск подала семья одного из погибших пассажиров - 18-летнего Квина Шансмана. В ходе суда было установлено, что российский сбербанк через банковскую систему США финансировал боевиков так называемой "днр".
Суды первой и апелляционной инстанций уже отклонили попытки Сбербанка прикрыться "суверенным иммунитетом", и теперь это подтвердил Верховный Суд США, отметил Ермак.
Дело будет рассмотрено по существу. Если иск удовлетворят, это станет мощным сигналом для всех структур, которые прямо или косвенно финансируют российскую агрессию: избежать ответственности больше не удастся
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие во встрече по крушению рейса МН17. Он подчеркнул, что привлечение россии к ответственности за крушение пассажирского самолета является испытанием для международного права.