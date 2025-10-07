Сбитие MH17 на Донбассе: Верховный Суд США отказал сбербанку рф в деле о кассации - Ермак

Верховный суд США отказал российскому сбербанку в открытии кассации по делу о крушении малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года и уничтоженного в небе над оккупированным россиянами Донбассом. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Как отметил Ермак, это создает чрезвычайно важный юридический прецедент, ведь российские коммерческие структуры могут быть привлечены к ответственности в судах США за ущерб, нанесенный россией и контролируемыми ею террористическими организациями.

Иск подала семья одного из погибших пассажиров - 18-летнего Квина Шансмана. В ходе суда было установлено, что российский сбербанк через банковскую систему США финансировал боевиков так называемой "днр".

Суды первой и апелляционной инстанций уже отклонили попытки Сбербанка прикрыться "суверенным иммунитетом", и теперь это подтвердил Верховный Суд США, отметил Ермак.

Дело будет рассмотрено по существу. Если иск удовлетворят, это станет мощным сигналом для всех структур, которые прямо или косвенно финансируют российскую агрессию: избежать ответственности больше не удастся