Эксклюзив
14865 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13
Сбитие MH17 на Донбассе: Верховный Суд США отказал сбербанку рф в деле о кассации - Ермак

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Верховный Суд США отказал российскому сбербанку в открытии кассации по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17. Самолет был уничтожен в небе над оккупированным россиянами Донбассом летом 2014 года.

Сбитие MH17 на Донбассе: Верховный Суд США отказал сбербанку рф в деле о кассации - Ермак

Верховный суд США отказал российскому сбербанку в открытии кассации по делу о крушении малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года и уничтоженного в небе над оккупированным россиянами Донбассом. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Как отметил Ермак, это создает чрезвычайно важный юридический прецедент, ведь российские коммерческие структуры могут быть привлечены к ответственности в судах США за ущерб, нанесенный россией и контролируемыми ею террористическими организациями.

Иск подала семья одного из погибших пассажиров - 18-летнего Квина Шансмана. В ходе суда было установлено, что российский сбербанк через банковскую систему США финансировал боевиков так называемой "днр".

Суды первой и апелляционной инстанций уже отклонили попытки Сбербанка прикрыться "суверенным иммунитетом", и теперь это подтвердил Верховный Суд США, отметил Ермак.

Дело будет рассмотрено по существу. Если иск удовлетворят, это станет мощным сигналом для всех структур, которые прямо или косвенно финансируют российскую агрессию: избежать ответственности больше не удастся

- добавил глава Офиса Президента Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие во встрече по крушению рейса МН17. Он подчеркнул, что привлечение россии к ответственности за крушение пассажирского самолета является испытанием для международного права.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Офис Президента Украины
Верховный суд Соединенных Штатов
Андрій Єрмак