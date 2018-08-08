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Збройні сили з початку війни на Донбасі замінили всі радянські радіостанції

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Збройні сили України протягом 2014-2018 років поступово замінили короткохвильові та ультракороткохвильові військові радіостанції радянського виробництва і замінили їх сучасними засобами зв'язку. Про це сьогодні сказав на брифінгу начальник військ зв'язку Збройних сил України - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимир Рапко, передає кореспондент УНН.

За інформацією прес-служби ЗСУ, за 4 роки в українській армії вилучено короткохвильові (КХ) та ультрахвильові (УКХ) радіозасоби виробництва СРСР та використовуються новітні цифрові радіозасоби і допоміжне обладнання.

"Всі радіостанції, які знаходяться в техніці (часів Радянського союзу), це бронетехніка, автомобільна техніка, замінені на сучасні радіостанції", - уточнив В.Рапко.

Він пояснив, що радянські радіостанції є звичайними FM радіопередавачами і FM радіоприймачами, які можна спокійно прослухати звичайним приймачем.

"Сучасна радіостанція має дві важливі речі. Перше, вона шифрує зв'язок, тобто, нікому не зрозуміло, яке завдання поставив командир підлеглому. І друге, вона здатна протистояти завадам. Є багато принципів втікання від завад. Але якщо на якійсь частоті йде продавлення, то вона переходить на іншу частоту. І чим швидше вона переходить, тим ця станція дорожча і якісніша", - зазначив він.

Таких станцій, за словами Рапка, в українських ЗСУ не так багато, але всі станції, які закуповуються до армії, вони шифрують зв'язок.

Крім того, начальник військ зв'язку ЗСУ розповів, що на сьогодні наші війська використовують шість родів зв'язку, а саме: проводовий, радіорелейний, тропосферний зв'язок(у ЗСУ є понад десять тропосферних станцій), супутниковий (наші війська мають понад 1 тис. терміналів супутникового зв'язку), радіозв'язок та фельд'єгерсько-поштовий зв'язок.

Нагадаємо, підрозділи Нацгвардії отримали новітні засоби зв'язку.

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