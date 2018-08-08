Вооруженные силы с начала войны на Донбассе заменили все советские радиостанции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Вооруженные силы Украины на протяжении 2014-2018 годов постепенно заменили коротковолновые и ультракоротковолновые военные радиостанции советского производства и заменили их современными средствами связи. Об этом сказал на брифинге начальник войск связи Вооруженных сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко, передает корреспондент УНН.
По информации пресс-службы ВСУ, за 4 года в украинской армии изъято коротковолновые (КВ) и ультраволновіе (УКВ) радиосредства производства СССР и используются новейшие цифровые радиосредства и вспомогательное оборудование.
"Все радиостанции, которые находятся в технике (времен Советского Союза), это бронетехника, автомобильная техника, заменены на современные радиостанции", - уточнил В.Рапко.
Он пояснил, что советские радиостанции являются обычными FM радиопередатчиками и FM радиоприемниками, которые можно спокойно прослушать обычным приемником.
"Современная радиостанция имеет две важные вещи. Первое, она шифрует связь, то есть, никому не понятно, какую задачу поставил командир подчиненному. И второе, она способна противостоять преградам. Есть много принципов бегства от помех. Но если на какой частоте идет продавливание, то она переходит на другую частоту. И чем быстрее она переходит, тем эта станция дороже и качественнее", - отметил он.
Таких станций, по словам Рапка, в украинских ВСУ не так много, но все станции, которые закупаются в армию, они шифруют связь.
Кроме того, начальник войск связи ВСУ рассказал, что сегодня наши войска используют шесть родов связи, а именно: проводной, радиорелейная, тропосферный связь (в ВСУ есть более десяти тропосферных станций), спутниковый ( у наших войск есть более 1 тыс. терминалов спутниковой связи), радиосвязь и фельдъегерской-почтовой связи.
Напомним, подразделения Нацгвардии получили новейшие средства связи.