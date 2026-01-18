Зброя, тютюн, енергетики: Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах
Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів, заборонених на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. До нього увійшли зброя, вибухівка, наркотики, алкоголь та тютюнові вироби.
Кабінет vіністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки (МОН), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що до переліку входять, зокрема:
- вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);
- боєприпаси;
- вибухові та піротехнічні предмети;
- пристрої для відстрілу гумових куль;
- газові балончики;
- електрошокери;
- спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);
- інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);
- легкозаймисті речовини;
- наркотичні та психотропні речовини;
- алкоголь;
- тютюнові й електронні сигарети;
- пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння; енергетичні напої.
Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів - за умови контролю відповідальних осіб
У МОН додали, що рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.
Нагадаємо
У школі №155 Києва виявили камеру у вбиральні. Згідно з постановою Кабінету міністрів, це заборонено.
