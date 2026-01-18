Зброя, тютюн, енергетики: Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах

Кабінет vіністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки (МОН), інформує УНН.

Зазначається, що до переліку входять, зокрема:

вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);

боєприпаси;

вибухові та піротехнічні предмети;

пристрої для відстрілу гумових куль;

газові балончики;

електрошокери;

спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);

інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);

легкозаймисті речовини;

наркотичні та психотропні речовини;

алкоголь;

тютюнові й електронні сигарети;

пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння; енергетичні напої.

Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів - за умови контролю відповідальних осіб - йдеться у повідомленні.

У МОН додали, що рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

