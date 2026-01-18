$43.180.08
18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Зброя, тютюн, енергетики: Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів, заборонених на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. До нього увійшли зброя, вибухівка, наркотики, алкоголь та тютюнові вироби.

Зброя, тютюн, енергетики: Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах

Кабінет vіністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки (МОН), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до переліку входять, зокрема:

  • вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);
    • боєприпаси;
      • вибухові та піротехнічні предмети;
        • пристрої для відстрілу гумових куль;
          • газові балончики;
            • електрошокери;
              • спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);
                • інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);
                  • легкозаймисті речовини;
                    • наркотичні та психотропні речовини;
                      • алкоголь;
                        • тютюнові й електронні сигарети;
                          • пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння; енергетичні напої.

                            Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів - за умови контролю відповідальних осіб

                            - йдеться у повідомленні.

                            У МОН додали, що рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

                            Нагадаємо

                            У школі №155 Києва виявили камеру у вбиральні. Згідно з постановою Кабінету міністрів, це заборонено.

                            Вадим Хлюдзинський

