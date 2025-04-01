У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

В мережі шириться відео, на якому можна побачити камеру відеоспостеження у вбиральні навчального закладу.

Про це пише УНН із посиланням на столичні ТГ-канали.

Деталі

В соціальних мережах стверджують, що камера була встановлена у шкільній вбиральні Спеціалізованої школи № 155 Шевченківського району міста Києва. На відео можна побачити, що камера знаходиться у загальному приміщенні і не знімає того, що відбувається безпосередньо в кабінках.

Журналіст УНН намагався отримати коментар з цього приводу від Департаменту освіти міста Києва та Шевченківського районного департаменту, проте поки відповіді не отримали.

У навчальному закладі коментувати цю ситуацію відмовилися. Варто зазначити, що згідно з постановою Кабінету міністрів від 1 листопада 2024 року, навчальні заклади можуть використовувати камери відеоспостереження задля "забезпечення цілісності будівель закладів освіти та недоторканості майна, що в них зберігається, а також запобігання правопорушенням, зокрема з використанням камер відеоспостереження".

Також в постанові сказано, що відеоспостереження може здійснюватися на території та всередині приміщень закладу освіти, а також об’єктів цивільного захисту з охопленням місць входу/виходу та найбільшого скупчення учнів.

Засобами відеоспостереження в режимі перегляду поточного відеозапису має право користуватися виключно керівник - говориться в постанові.

При цьому в цій же постанові зазначається, що камер не може бути у вбиральні та низці інших приміщень.

Здійснення відеоспостереження забороняється в навчальних приміщеннях, місцях особистого користування, а саме в туалетах, роздягальнях, душових, ресурсних та спальних кімнатах - уточнюється в тексті постанови.

Реакція соцмереж

З коментарів під відео видно, що думки підписників з цього приводу розділилися. Попри те, що багато хто висловлює обурення, є і ті, які підтримують такі дії з боку шкільної адміністрації.

Зокрема, підписники виправдовують такі дії шкільної адміністрації тим, що учні часто використовують туалети, як місця куріння, а також можуть розмальовувати стіни та завдавати іншої шкоди. Також вони вказують, що подібні заходи безпеки можуть зустрітися і в інших учбових закладах.

Доповнення

Четверо дітей віком 10, 11, 12 і 14 років утримували та завдавали тілесних ушкоджень своєму 10-річному знайомому на території недобудованої споруди. Наразі правоохоронці відкрили три кримінальні провадження.