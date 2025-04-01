В уборной одного из учебных заведений Киева обнаружили видеокамеру: соцсети разделились во мнениях

В сети распространяется видео, на котором можно увидеть камеру видеонаблюдения в туалете учебного заведения.

Об этом пишет УНН, со ссылкой на ТГ-каналы столицы.

Детали

В социальных сетях утверждают, что камера была установлена в школьном туалете Специализированной школы № 155 Шевченковского района города Киева. На видео можно увидеть, что камера находится в общем помещении и не снимает того, что происходит непосредственно в кабинках.

Журналист УНН пытался получить комментарий по этому поводу от Департамента образования города Киева и Шевченковского районного департамента, однако пока ответа не получили.

В учебном заведении комментировать эту ситуацию отказались. Стоит отметить, что согласно постановлению Кабинета министров от 1 ноября 2024 года, учебные заведения могут использовать камеры видеонаблюдения для "обеспечения целостности зданий учебных заведений и неприкосновенности имущества, которое в них хранится, а также предотвращения правонарушений, в частности с использованием камер видеонаблюдения".

Также в постановлении сказано, что видеонаблюдение может осуществляться на территории и внутри помещений учебного заведения, а также объектов гражданской защиты с охватом мест входа/выхода и наибольшего скопления учащихся.

Средствами видеонаблюдения в режиме просмотра текущей видеозаписи имеет право пользоваться исключительно руководитель - говорится в постановлении.

При этом в этом же постановлении отмечается, что камер не может быть в туалете и ряде других помещений.

Осуществление видеонаблюдения запрещается в учебных помещениях, местах личного пользования, а именно в туалетах, раздевалках, душевых, ресурсных и спальных комнатах - уточняется в тексте постановления.

Реакция соцсетей

Из комментариев под видео видно, что мнения подписчиков по этому поводу разделились. Несмотря на то, что многие выражают возмущение, есть и те, которые поддерживают такие действия со стороны школьной администрации.

В частности, подписчики оправдывают такие действия школьной администрации тем, что ученики часто используют туалеты, как места курения, а также могут разрисовывать стены и наносить другой ущерб. Также они указывают, что подобные меры безопасности могут встретиться и в других учебных заведениях.

Дополнение

Четверо детей в возрасте 10, 11, 12 и 14 лет удерживали и наносили телесные повреждения своему 10-летнему знакомому на территории недостроенного сооружения. В настоящее время правоохранители открыли три уголовных производства.