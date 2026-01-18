Оружие, табак, энергетики: Кабмин утвердил перечень запрещенных предметов в школах

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки (МОН), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в перечень входят, в частности:

огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);

боеприпасы;

взрывчатые и пиротехнические предметы;

устройства для отстрела резиновых пуль;

газовые баллончики;

электрошокеры;

спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);

инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);

легковоспламеняющиеся вещества;

наркотические и психотропные вещества;

алкоголь;

табачные и электронные сигареты;

устройства для потребления табачных изделий без их сгорания; энергетические напитки.

В то же время запрет не распространяется на предметы, используемые в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий - при условии контроля ответственных лиц - говорится в сообщении.

В МОН добавили, что решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Напомним

В школе №155 Киева обнаружили камеру в туалете. Согласно постановлению Кабинета министров, это запрещено.

