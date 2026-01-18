Оружие, табак, энергетики: Кабмин утвердил перечень запрещенных предметов в школах

$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭ
18 января, 10:13
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа
18 января, 10:38
Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных
18 января, 11:08
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD
18 января, 12:55
Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм
15:41
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой
17 января, 08:55
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко
16 января, 16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
15 января, 10:29
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"
18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
17 января, 07:26
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok
17 января, 03:45
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке
17 января, 00:47
Китайский Новый год: традиции и особенности празднования
16 января, 19:05
Оружие, табак, энергетики: Кабмин утвердил перечень запрещенных предметов в школах

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов, запрещенных на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. В него вошли оружие, взрывчатка, наркотики, алкоголь и табачные изделия.

Оружие, табак, энергетики: Кабмин утвердил перечень запрещенных предметов в школах

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки (МОН), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в перечень входят, в частности:

  • огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);
    • боеприпасы;
      • взрывчатые и пиротехнические предметы;
        • устройства для отстрела резиновых пуль;
          • газовые баллончики;
            • электрошокеры;
              • спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);
                • инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);
                  • легковоспламеняющиеся вещества;
                    • наркотические и психотропные вещества;
                      • алкоголь;
                        • табачные и электронные сигареты;
                          • устройства для потребления табачных изделий без их сгорания; энергетические напитки.

                            В то же время запрет не распространяется на предметы, используемые в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий - при условии контроля ответственных лиц

                            - говорится в сообщении.

                            В МОН добавили, что решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

                            Напомним

                            В школе №155 Киева обнаружили камеру в туалете. Согласно постановлению Кабинета министров, это запрещено.

                            Никаких гаджетов в школах: Франция усиливает запрет на телефоны для учеников 11-15 лет
10.04.25, 16:06

                            Вадим Хлюдзинский

