Оружие, табак, энергетики: Кабмин утвердил перечень запрещенных предметов в школах
Киев • УНН
Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов, запрещенных на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. В него вошли оружие, взрывчатка, наркотики, алкоголь и табачные изделия.
Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки (МОН), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в перечень входят, в частности:
- огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);
- боеприпасы;
- взрывчатые и пиротехнические предметы;
- устройства для отстрела резиновых пуль;
- газовые баллончики;
- электрошокеры;
- спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);
- инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);
- легковоспламеняющиеся вещества;
- наркотические и психотропные вещества;
- алкоголь;
- табачные и электронные сигареты;
- устройства для потребления табачных изделий без их сгорания; энергетические напитки.
В то же время запрет не распространяется на предметы, используемые в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий - при условии контроля ответственных лиц
В МОН добавили, что решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.
Напомним
В школе №155 Киева обнаружили камеру в туалете. Согласно постановлению Кабинета министров, это запрещено.
Никаких гаджетов в школах: Франция усиливает запрет на телефоны для учеников 11-15 лет10.04.25, 16:06 • 11626 просмотров