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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35648 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Завтра в Дії буде недоступне бронювання: коли відновиться робота сервісу

Київ • УНН

 • 17893 перегляди

Портал Дія призупинить функцію бронювання 11 березня з 9:00 до 18:00 через технічні вдосконалення. Послугою можна скористатися до або після вказаного періоду технічних робіт.

Завтра в Дії буде недоступне бронювання: коли відновиться робота сервісу

Завтра, 11 березня, на порталі Дія бронювання буде недоступним з 9:00 до 18:00, передає УНН.

Команда Дії вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств 

- йдеться у повідомленні.

На порталі Дія зазначено, що послугою можна скористатись просто зараз або вже завтра після 18:00.

Дозволи на зброю тепер доступні в "Дії": що змінилось для українців10.03.25, 12:22 • 13188 переглядiв

Нагадаємо

Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, продовжили до 31 березня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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