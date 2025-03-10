Завтра в Дії буде недоступне бронювання: коли відновиться робота сервісу
Київ • УНН
Портал Дія призупинить функцію бронювання 11 березня з 9:00 до 18:00 через технічні вдосконалення. Послугою можна скористатися до або після вказаного періоду технічних робіт.
Завтра, 11 березня, на порталі Дія бронювання буде недоступним з 9:00 до 18:00, передає УНН.
Команда Дії вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств
На порталі Дія зазначено, що послугою можна скористатись просто зараз або вже завтра після 18:00.
Дозволи на зброю тепер доступні в "Дії": що змінилось для українців10.03.25, 12:22 • 13188 переглядiв
Нагадаємо
Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, продовжили до 31 березня.