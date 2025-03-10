Завтра в Дії буде недоступне бронювання: коли відновиться робота сервісу

Завтра, 11 березня, на порталі Дія бронювання буде недоступним з 9:00 до 18:00, передає УНН.

Команда Дії вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств - йдеться у повідомленні.

На порталі Дія зазначено, що послугою можна скористатись просто зараз або вже завтра після 18:00.

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Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, продовжили до 31 березня.