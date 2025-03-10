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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17289 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Завтра в Дії будет недоступно бронирование: когда возобновится работа сервиса

Киев • УНН

 • 17890 просмотра

Портал Дія приостановит функцию бронирования 11 марта с 9:00 до 18:00 из-за технических усовершенствований. Услугой можно воспользоваться до или после указанного периода технических работ.

Завтра в Дії будет недоступно бронирование: когда возобновится работа сервиса

Завтра, 11 марта, на портале Дія бронирование будет недоступно с 9:00 до 18:00, передает УНН.

Команда Дії совершенствует взаимодействие с Единым реестром органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий 

- говорится в сообщении.

На портале Дія указано, что услугой можно воспользоваться прямо сейчас или уже завтра после 18:00.

Разрешения на оружие теперь доступны в "Диї": что изменилось для украинцев10.03.25, 12:22 • 13186 просмотров

Напоминаем

Срок перебронирования военнообязанных работников, который истекает 28 февраля, продлили до 31 марта.

Антонина Туманова

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