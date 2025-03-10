Завтра в Дії будет недоступно бронирование: когда возобновится работа сервиса
Киев • УНН
Портал Дія приостановит функцию бронирования 11 марта с 9:00 до 18:00 из-за технических усовершенствований. Услугой можно воспользоваться до или после указанного периода технических работ.
Завтра, 11 марта, на портале Дія бронирование будет недоступно с 9:00 до 18:00, передает УНН.
Команда Дії совершенствует взаимодействие с Единым реестром органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий
На портале Дія указано, что услугой можно воспользоваться прямо сейчас или уже завтра после 18:00.
Разрешения на оружие теперь доступны в "Диї": что изменилось для украинцев10.03.25, 12:22 • 13186 просмотров
Напоминаем
Срок перебронирования военнообязанных работников, который истекает 28 февраля, продлили до 31 марта.