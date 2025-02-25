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В Україні термін перебронювання працівників продовжили до 31 березня

В Україні термін перебронювання працівників продовжили до 31 березня

Київ • УНН

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Кабмін продовжив термін перебронювання військовозобов'язаних працівників до 31 березня через кібератаки на держреєстри. Підприємства отримають додатковий час для підтвердження статусу критично важливих та перебронювання персоналу.

Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, продовжили до 31 березня. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні уряд також ухвалює низку важливих рішень для нашої стійкості. Перше рішення - до 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити 

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки або засобами порталу Дія, і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31 березня.

Передбачено, що державні органи мають переглянути у чотиримісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період 

- додав Мельничук.

Окрім того, внесено зміни до постанови, що регулює бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, щодо перебронювання засобами порталу Дія працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, до 1 квітня, без застосування 72-х годинної верифікації.

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025" повідомляла, що уряд планує продовжити термін перебронювання військовозобов'язаних працівників до 31 березня 2024 року. Рішення пов'язане з недоступністю державних реєстрів протягом більше ніж 20 днів через кібератаки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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