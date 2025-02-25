В Україні термін перебронювання працівників продовжили до 31 березня

Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, продовжили до 31 березня. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні уряд також ухвалює низку важливих рішень для нашої стійкості. Перше рішення - до 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки або засобами порталу Дія, і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31 березня.

Передбачено, що державні органи мають переглянути у чотиримісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період - додав Мельничук.

Окрім того, внесено зміни до постанови, що регулює бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, щодо перебронювання засобами порталу Дія працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, до 1 квітня, без застосування 72-х годинної верифікації.

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025" повідомляла, що уряд планує продовжити термін перебронювання військовозобов'язаних працівників до 31 березня 2024 року. Рішення пов'язане з недоступністю державних реєстрів протягом більше ніж 20 днів через кібератаки.