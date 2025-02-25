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В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Киев  •  УНН

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Кабмин продлил срок перебронирования военнообязанных работников до 31 марта из-за кибератаки на госреестры. Предприятия получат дополнительное время для подтверждения статуса критически важных и перебронирования персонала.

Срок перебронирования военнообязанных работников, который истекает 28 февраля, продлили до 31 марта. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня правительство также принимает ряд важных решений для нашей устойчивости. Первое решение - до 31 марта продлеваем действие отсрочек забронированных работников. Таким образом предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал. Из-за российской масштабной кибератаки на наши реестры было потеряно определенное время, и мы даем возможность его наверстать 

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Минэкономики или средствами портала Дія, и срок действия которых не закончился на день вступления указанных изменений действуют до 31 марта.

Предусмотрено, что государственные органы должны пересмотреть в четырехмесячный срок принятые решения об определении предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период 

- добавил Мельничук.

Кроме того, внесены изменения в постановление, регулирующее бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время, относительно перебронирования средствами портала Дія работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены или будут определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, до 1 апреля, без применения 72-х часовой верификации.

Напомним

Вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на форуме "Украина. Год 2025" сообщала, что правительство планирует продлить срок перебронирования военнообязанных работников до 31 марта 2024 года. Решение связано с недоступностью государственных реестров в течение более 20 дней из-за кибератак.

Павел Башинский

Павел Башинский

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