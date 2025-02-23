В Україні планують продовжити термін перебронювання працівників до 31 березня: що відомо
Київ • УНН
Уряд планує продовжити термін перебронювання військовозобов'язаних працівників до 31 березня 2024 року. Рішення пов'язане з недоступністю державних реєстрів протягом більше ніж 20 днів через кібератаки.
Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, планують продовжити. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
Бронювання продовжується. Воно працює. А на рахунок того, що якщо підприємства не встигають оновити критичність до кінця лютого - ми зараз ведемо дискусію і можливо ми зможемо на пару тижнів продовжити цю процедуру
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив інформацію.
"У зв'язку з тим, що державні реєстри були під атакою і більше 20 днів не будо доступу, ми вже в принципі проговорили, що до 31 березня на один місяць продовжимо цю можливість", - заявив Шмигаль.
Бронювання в Україні: які підприємства є критично важливими та хто може отримати відстрочку від мобілізації06.02.25, 17:28 • 141304 перегляди