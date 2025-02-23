В Україні планують продовжити термін перебронювання працівників до 31 березня: що відомо

Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, планують продовжити. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Бронювання продовжується. Воно працює. А на рахунок того, що якщо підприємства не встигають оновити критичність до кінця лютого - ми зараз ведемо дискусію і можливо ми зможемо на пару тижнів продовжити цю процедуру - заявила Свириденко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив інформацію.

"У зв'язку з тим, що державні реєстри були під атакою і більше 20 днів не будо доступу, ми вже в принципі проговорили, що до 31 березня на один місяць продовжимо цю можливість", - заявив Шмигаль.

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