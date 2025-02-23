В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Срок перебронирования военнообязанных работников, который истекает 28 февраля, планируют продлить. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Бронирование продолжается. Оно работает. А на счет того, что если предприятия не успевают обновить критичность до конца февраля - мы сейчас ведем дискуссию и возможно мы сможем на пару недель продлить эту процедуру - заявила Свириденко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил информацию.

«В связи с тем, что государственные реестры были под атакой и более 20 дней не было доступа, мы уже в принципе проговорили, что до 31 марта на один месяц продлим эту возможность», - заявил Шмыгаль.

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации