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В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Киев  •  УНН

 • 5467 просмотра

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Правительство планирует продлить срок перебронирования военнообязанных работников до 31 марта 2024 года. Решение связано с недоступностью государственных реестров в течение более чем 20 дней из-за кибератак.

Срок перебронирования военнообязанных работников, который истекает 28 февраля, планируют продлить. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Бронирование продолжается. Оно работает. А на счет того, что если предприятия не успевают обновить критичность до конца февраля - мы сейчас ведем дискуссию и возможно мы сможем на пару недель продлить эту процедуру

- заявила Свириденко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль  подтвердил информацию.

«В связи с тем, что государственные реестры были под атакой и более 20 дней не было доступа, мы уже в принципе проговорили, что до 31 марта на один месяц продлим эту возможность», - заявил Шмыгаль. 

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации06.02.25, 17:28 • 141037 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономикаполитика
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