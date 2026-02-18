Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти 18 лютого 2026
Київ • УНН
19 лютого в Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
В Україні завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, протягом доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 19 лютого, у всіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
