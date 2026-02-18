Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать 18 февраля 2026
Киев • УНН
19 февраля в Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
В Украине завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 19 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Часть Одессы и области без света, тепла и воды после разрушительного удара рф, энергетики ищут решение - ОВА18.02.26, 12:40 • 2524 просмотра