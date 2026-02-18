Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать 18 февраля 2026

$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 4924 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 12451 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 11560 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 19275 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 17808 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 15665 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20218 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23434 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17130 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17997 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 17443 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 12736 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 21719 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 11255 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 13614 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 888 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 12452 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 13745 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 19275 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 55640 просмотра
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 8030 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 11365 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 20911 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 33439 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 28554 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать 18 февраля 2026

Киев • УНН

 • 14 просмотра

19 февраля в Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать

В Украине завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 19 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в Укрэнерго.

Часть Одессы и области без света, тепла и воды после разрушительного удара рф, энергетики ищут решение - ОВА18.02.26, 12:40 • 2524 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина