Затримані два блогери, які "засвітили" позиції ЗСУ у соцмережах
Київ • УНН
Два блогери були затримані за поширення в соціальних мережах інформації про бойові позиції і пересування Збройних сил України, їм загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.
Правоохоронці затримали двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони. Про це УНН повідомляє із посиланням СБУ.
Деталі
За даними СБУ, один із блогерів проживає у Запоріжжі та адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів.
Для "розкручування" інформресурсу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини. Також він оприлюднив на своєму Телеграм-каналі відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі.
Крім того блогер "залив" трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.
Правоохоронці затримали блогера на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову "порцію" забороненого контенту.
Інший затриманий – житель Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук. Потім він намагався "розігнати" відеозйомку у місцевих Телеграм-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
СБУ вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео і фото про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.
Правоохоронці наголосили, що публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.
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