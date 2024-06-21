Правоохранители задержали двух блогеров, которые распространяли в соцсетях локации боевых позиций и перемещения Сил обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой СБУ.

Детали

По данным СБУ, один из блогеров проживает в Запорожье и администрирует собственный Телеграм-канал с аудиторией почти 140 тыс. пользователей.

Для "раскручивания" информресурса мужчина опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковщины. Также он обнародовал на своем Телеграм-канале видеозапись, где видны оборонительные линии украинских войск в районе Работиного на Запорожье.

Кроме того блогер "залил" трансляцию перемещения бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины.

Правоохранители задержали блогера с поличным, когда он собирался выложить в сеть новую "порцию" запрещенного контента.

Другой задержанный-житель Винницкой области, который отснял полет боевого вертолета ВСУ и выложил соответствующее видео с привязкой к геолокации в Фейсбук. Затем он пытался "разогнать" видеосъемку в местных Телеграм-каналах для популяризации собственной страницы в соцсети.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ в очередной раз подчеркнули запрет снимать и обнародовать видео и фото о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Правоохранители отметили, что публикация таких фото - и видеоматериалов в сети расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, караемым в соответствии с законом.

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