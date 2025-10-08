Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 9 вересня: Міноборони назвало причину

$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8984 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19478 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22122 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24233 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22476 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20821 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18964 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість
8 жовтня, 07:12 • 43637 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42 • 24794 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрони
09:38 • 17631 перегляди
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
11:27 • 16038 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
11:59 • 12462 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 8986 перегляди
Ексклюзив
13:46 • 8986 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
12:14 • 19480 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
11:59 • 12518 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 22123 перегляди
Ексклюзив
11:52 • 22123 перегляди
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
11:27 • 16087 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42 • 24835 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00 • 42456 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42 • 45360 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 96731 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13 • 91330 перегляди
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 9 вересня: Міноборони назвало причину

Київ • УНН

 • 758 перегляди

9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" відбудуться планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 9 вересня: Міноборони назвало причину

Міністерство оборони України попереджає, що 9 жовтня у реєстрі "Оберіг" відбуватимуться планові технічні роботи. Під час їх проведення користувачі не зможуть отримати послуги або ж оновити документи, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ

- повідомили в Міноборони.

У відомстві також зазначили, що електронний військово-обліковий документ варто завчасно завантажити у PDF-версії, щоб він завжди був під рукою. Щоб зробити це треба на головному екрані застосунку натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі

- говориться в повідомленні.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку та зняття з військового обліку. Чоловіки віком 17 років зможуть стати на облік через "Резерв+", а ті, хто досяг граничного віку, будуть зняті автоматично.

Павло Зінченко

Міністерство оборони України
Україна