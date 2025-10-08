Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 9 вересня: Міноборони назвало причину

Міністерство оборони України попереджає, що 9 жовтня у реєстрі "Оберіг" відбуватимуться планові технічні роботи. Під час їх проведення користувачі не зможуть отримати послуги або ж оновити документи, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ - повідомили в Міноборони.

У відомстві також зазначили, що електронний військово-обліковий документ варто завчасно завантажити у PDF-версії, щоб він завжди був під рукою. Щоб зробити це треба на головному екрані застосунку натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі - говориться в повідомленні.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку та зняття з військового обліку. Чоловіки віком 17 років зможуть стати на облік через "Резерв+", а ті, хто досяг граничного віку, будуть зняті автоматично.