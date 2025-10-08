Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 9 сентября: Минобороны назвало причину

Министерство обороны Украины предупреждает, что 9 октября в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. Во время их проведения пользователи не смогут получить услуги или обновить документы, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут продолжаться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить документ - сообщили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что электронный военно-учетный документ стоит заблаговременно загрузить в PDF-версии, чтобы он всегда был под рукой. Чтобы сделать это, нужно на главном экране приложения нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме - говорится в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке и снятии с воинского учета. Мужчины в возрасте 17 лет смогут встать на учет через "Резерв+", а те, кто достиг предельного возраста, будут сняты автоматически.