Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 9 сентября: Минобороны назвало причину
9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" состоятся плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Министерство обороны Украины предупреждает, что 9 октября в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. Во время их проведения пользователи не смогут получить услуги или обновить документы, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут продолжаться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить документ
В ведомстве также отметили, что электронный военно-учетный документ стоит заблаговременно загрузить в PDF-версии, чтобы он всегда был под рукой. Чтобы сделать это, нужно на главном экране приложения нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".
Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме
Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке и снятии с воинского учета. Мужчины в возрасте 17 лет смогут встать на учет через "Резерв+", а те, кто достиг предельного возраста, будут сняты автоматически.