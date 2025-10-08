$41.320.03
Эксклюзив
13:46 • 7250 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 17994 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 21238 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 23679 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 22023 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 20672 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18852 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21569 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19408 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17652 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
13:46 • 7250 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 17994 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 11830 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
11:52 • 21238 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 15398 просмотра
Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 9 сентября: Минобороны назвало причину

Киев • УНН

 • 642 просмотра

9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" состоятся плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ.

Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 9 сентября: Минобороны назвало причину

Министерство обороны Украины предупреждает, что 9 октября в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. Во время их проведения пользователи не смогут получить услуги или обновить документы, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут продолжаться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить документ

- сообщили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что электронный военно-учетный документ стоит заблаговременно загрузить в PDF-версии, чтобы он всегда был под рукой. Чтобы сделать это, нужно на главном экране приложения нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме

- говорится в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение об автоматической постановке и снятии с воинского учета. Мужчины в возрасте 17 лет смогут встать на учет через "Резерв+", а те, кто достиг предельного возраста, будут сняты автоматически.

Павел Зинченко

ОбществоТехнологии
Министерство обороны Украины
Украина