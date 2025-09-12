Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 13 вересня: що відомо

У застосунку "Резерв+" в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ - зазначили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".

Нагадаємо

Послуга єВідновлення буде тимчасово недоступна на порталі та в застосунку Дія з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня 2025 року. Це пов'язано з технічними роботами з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції, які проводить ДП "НАІС".