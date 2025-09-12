$41.310.10
14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 13 вересня: що відомо

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Застосунок "Резерв+" буде недоступний з 00:00 до 06:00 13 вересня через технічні роботи в реєстрі "Оберіг". Користувачам рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію документа.

Застосунок "Резерв+" не працюватиме в ніч на 13 вересня: що відомо

У застосунку "Резерв+" в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ

- зазначили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".

Нагадаємо

Послуга єВідновлення буде тимчасово недоступна на порталі та в застосунку Дія з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня 2025 року. Це пов'язано з технічними роботами з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції, які проводить ДП "НАІС".

Ольга Розгон

СуспільствоТехнології
Міністерство оборони України
Україна