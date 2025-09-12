Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 13 сентября: что известно

В приложении "Резерв+" в ночь на 13 сентября не будут доступны услуги. Также там нельзя будет обновить документ. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ - отметили в ведомстве.

Также в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого необходимо на главном экране приложения нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Напомним

Услуга єВідновлення будет временно недоступна на портале и в приложении Дія с 20:00 13 сентября до 08:00 15 сентября 2025 года. Это связано с техническими работами по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции, которые проводит ГП "НАИС".