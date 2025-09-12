$41.310.10
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 13 сентября: что известно

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Приложение "Резерв+" будет недоступно с 00:00 до 06:00 13 сентября из-за технических работ в реестре "Оберег". Пользователям рекомендуется заранее загрузить PDF-версию документа.

Приложение "Резерв+" не будет работать в ночь на 13 сентября: что известно

В приложении "Резерв+" в ночь на 13 сентября не будут доступны услуги. Также там нельзя будет обновить документ. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ

- отметили в ведомстве.

Также в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого необходимо на главном экране приложения нажать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

Напомним

Услуга єВідновлення будет временно недоступна на портале и в приложении Дія с 20:00 13 сентября до 08:00 15 сентября 2025 года. Это связано с техническими работами по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции, которые проводит ГП "НАИС".

Ольга Розгон

