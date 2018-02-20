Заставна система збору відходів може запрацювати в Ірландії

Політик переконана, що така система збору тари зробить Ірландію “лідером в області переробки пластмаси” в Європі.

“Стимулюючи рециркуляцію, ми можемо зробити реальний вплив на зменшення кількості відходів, які ми виробляємо. Ми несемо відповідальність за майбутнє наших дітей. Турбота про навколишнє середовище — це один із способів подбати про майбутнє покоління, а переробка пластмаси може зіграти ключову роль в цьому напрямку”, - зазначила К.Нун.

Зараз Ірландія є найбільшим виробником пластикових відходів в Європі. Кожен ірландець в середньому продукує 61 кг пластикових відходів на рік.

Нагадаємо, багато розвинених країн світу вирішують проблему накопичення пластику за допомогою депозитної (заставної) системи збору тари. Вона діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

В Україні теж хочуть запустити європейську систему. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді.